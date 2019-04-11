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İsrail'in uzay aracı Ay’a çakıldı

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BİLİM  | 11.04.2019 23:37 | Son Güncelleme

İsrail’in insansız uzay aracı Beresheet’in Ay’a iniş denemesinin başarısız olduğu belirtildi. İsrail'in ilk Ay misyonunun yöneticilerinden biri, "Maalesef aracı indiremedik" diye açıkladı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'dan da açıklama geldi.

İsrail'in uzay aracı Ay’a çakıldı

Aracın iniş öncesinde Dünya'yla irtibatının kesildiği ifade edildi.

Beresheet uzay aracı, 22 Şubat günü ABD'den fırlatılan Falcon 9 roketiyle Ay'a gönderilmişti. Saatte 36 bin km hız yapan araç, bir hafta önce Ay yörüngesine girerek İsrail'i, bunu başaran 7. ülke konumuna getirmişti.

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Başarısız denemenin ardından misyon ekibiyle görüşen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "İsrail uzay aracı Ay'a kazasız sağlam bir şekilde inecek. İki buçuk — üç yıl sonra. Bunu not edin" ifadelerini kullandı.

Uzay aracının, iniş sırasında ana motorunda bir arıza meydana geldiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
israil Ay uzay aracı netanyahu

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