HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. İsrail’in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog kimdir? Isaac Herzog göreve ne zaman başlayacak?

İsrail’in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog kimdir? Isaac Herzog göreve ne zaman başlayacak?

02.06.2021 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail, görev süresi 9 Temmuz tarihinde sona erecek olan Cumhurbaşkanı Reuevn Rivlin’in yerine geçecek isim için oylama yaptı. Meclis başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı seçiminin Genel Kurulda yapılan gizli bir oy yöntemi ile yapıldığı bildirildi. Yapılan seçim sonucunda ise yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog oldu.

İsrail’in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog kimdir? Isaac Herzog göreve ne zaman başlayacak?

İsrail meclisinde yapılan gizli oylamada eski İşçi Partisi Genel Başkanı Isaac Herzog ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasındaki Givat Ze’ev Yahudi yerleşim yerinde yaşayan Fas doğumlu Siyonist aktivist Miriam Peretz karşı karşıya geldi. Yapılan seçim sonucunda ise Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı oldu.

ISAAC HERZOG KİMDİR?

Isaac "Bougie" Herzog, 22 Eylül 1960'da dünyaya geldi. İsrailli politikacı ve İsrail Yahudi Ajansı'nın başkanıdır. Avukatlık mesleği ile 1999 ile 2001 yılları arasında Hükümet Sekreteri ve 2003 ile 2018 yılları arasında Knesset üyesi olarak görev yaptı. 2005 ve 2011 yılları arasında Refah ve Sosyal Hizmetler Bakanı (2007-2011) dahil olmak üzere çeşitli bakanlık görevlerinde bulundu.

ısaac herzog2

Isaac Herzog, daha önce 2013-2017 yılları arasında İşçi Partisi ve Siyonist Birlik ittifakı başkanı olan, 2015 seçimlerinde partinin Başbakan adayı olarak görev yapmıştır.

ısaac herzog

2013-2018 yılları arasında muhalefet lideri olarak görev yapan Isaac Herzog 2021 yılında İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı seçildi.

ısaac herzog3

Isaac Herzog, 9 Temmuz 2021’de görevine başlayacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Et yiyen örümcek paniği! Muğla'da görüldü: İnsanı ısırdığı zaman...Et yiyen örümcek paniği! Muğla'da görüldü: İnsanı ısırdığı zaman...
İstanbul metro kaçta açılıyor?İstanbul metro kaçta açılıyor?
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı İsrail

En Çok Okunan Haberler

Diyabetliler için kara mantar tehlikesi! Tek çaresi gözü oymak

Diyabetliler için kara mantar tehlikesi! Tek çaresi gözü oymak

Şehit sayısı 2'ye yükseldi

Şehit sayısı 2'ye yükseldi

İnanılmaz görüntü! Oluşma anı saniye saniye kaydedildi

İnanılmaz görüntü! Oluşma anı saniye saniye kaydedildi

Otoyolda 'fuhuş' oyunu! Saniye saniye böyle görüntülendi

Otoyolda 'fuhuş' oyunu! Saniye saniye böyle görüntülendi

Tuğba Ekinci'ye Sevcan Orhan'dan sert yanıt: Meslektaşım değil

Tuğba Ekinci'ye Sevcan Orhan'dan sert yanıt: Meslektaşım değil

3600 günden emeklilik şartları

3600 günden emeklilik şartları

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Eşini taciz eden adama kadın kıyafeti giydirip sopayla dövdü

Eşini taciz eden adama kadın kıyafeti giydirip sopayla dövdü

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

Operasyonda yeni gelişme!

Operasyonda yeni gelişme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.