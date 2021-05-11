HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail'in zulmü bitmiyor! Ölü sayısı 24'e yükseldi

İsrail'in zulmü bitmiyor! Ölü sayısı 24'e yükseldi

11.05.2021 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in dün gece Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, şehit olanların sayısının 24'e yükseldiği, yaralı sayısının 103 olduğu bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son saldırıların ardından üç kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybının 24'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 20 ölü, 65 yaralıİsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 20 ölü, 65 yaralı

Sivil Savunma ekiplerinden bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, son saldırılardaki can kaybının Gazze'nin batısındaki bir evde yaşandığını, ev halkından hayatını kaybeden 3 kişiden birinin kadın, bir diğerinin de engelli bir Filistinli olduğunu belirtti.

2021-05-11T041359Z_711480004_RC27DN9WYHSX_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-JERUSALEM

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 9'u çocuk 21 kişinin şehit olduğunu, 95 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Pazartesi gecesi geç saatlerde, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

AB'den Doğu Kudüs ve Gazze çağrısıAB'den Doğu Kudüs ve Gazze çağrısı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 9'u çocuk 20 kişinin şehit olduğunu, 103 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusu da Gazze'ye hava saldırısı düzenlendiğini, Gazze'den ülkenin güneyine çok sayıda roket gönderildiğini açıklamıştı.

2021-05-11T045325Z_1125173141_RC2GDN9L9FGO_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-JERUSALEM

130 "ASKERİ HEDEF" VURULDU

İsrail ve Filistin arasında Salı sabahı da karşılıklı roket ve hava saldırıları devam etti. İsrail, Mescid-i Aksa'daki olaylar nedeniyle düzenlediği hava saldırılarını Salı sabahı da sürdürdü. İsrail ordusu Gazze'de 130 "askeri hedefi" vurduğunu ve 15 "Hamas ve İslami Cihad militanın" saldırılarda öldürüldüğünü açıkladı.

2021-05-11T032110Z_1646259805_RC2FDN9OR7GU_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-JERUSALEM

VENEZUELA'DAN SERT TEPKİ

Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa'dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Yvan Gil ile Meksika Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi.

Gil, Twitter hesabından İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarının fotoğraflarını paylaşarak İsrail'in bombardımanının 5 saattir devam ettiğine dikkati çekti. Gil, "İnsanların demokrasisine saldırmak söz konusu olduğunda kendilerini insan hakları savunucusu ilan edenler, sadece soykırım karşısında sessiz kalırlar! Dursun artık katliam şimdi!! " ifadelerini kullandı.

7b6b7331f20b15a16a35d7b3143f417e

MEKSİKA'DAN İTİDAL ÇAĞRISI

Meksika Dışişleri Bakanlığı da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ailelerin yerinden edilmesinin edişe verici olduğu belirterek, "Meksika bütün taraflara şiddet ve provokasyondan uzak durma çağrısı yapmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Mescid-i Aksa'daki yangını sevinç çığlıklarıyla izlediler! Skandal görüntüMescid-i Aksa'daki yangını sevinç çığlıklarıyla izlediler! Skandal görüntü

Kudüs, Gazze ve diğer bölgelerde artan şiddetten derin endişe duymakta olduğunu dile getiren bakanlık, daha fazla sivil can kayıplarına mani olmak için her iki tarafa da itidal çağrısında bulundu.

2021-05-08T191348Z_764084362_RC2VBN9NPGYG_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-JERUSALEM

KUDÜS VE GAZZE'DE NELER OLDU?

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

2021-05-10T063443Z_1396497791_RC2UCN9IDY9S_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-JERUSALEM

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, dün sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.

2021-05-08T192309Z_1837725794_RC2VBN9HR4DY_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-JERUSALEM

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırısında 9'u çocuk 20 Filistinlinin şehit olduğunu, yaralı sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyük sevinç yaşadılar! Türkiye'de ilk kez görüldü Büyük sevinç yaşadılar! Türkiye'de ilk kez görüldü
Tüyler ürperten av anı! Tüyler ürperten av anı!
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
İsrail

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çağrı: 2 gün açalım

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çağrı: 2 gün açalım

Ekranlarda yaprak dökümü! Dört dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! Dört dizi birden final yapıyor

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 20 ölü, 65 yaralı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 20 ölü, 65 yaralı

Mescid-i Aksa'daki yangını sevinç çığlıklarıyla izlediler

Mescid-i Aksa'daki yangını sevinç çığlıklarıyla izlediler

Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın tuttuğu takımı açıkladı

Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın tuttuğu takımı açıkladı

İdlib'de ikmal konvoyuna roketli saldırı

İdlib'de ikmal konvoyuna roketli saldırı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.