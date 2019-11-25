İsrail İnsan Hakları Gözlemcisini Sınır Dışı Etti

İsrail’in Filistinliler’e muamelesini boykot eden harekete destek verdiği öne sürülen İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) temsilcisi Omar Shakir Tel Aviv yönetimince sınırdışı edildi. Shakir İsrail’i bugün terk etti.

Anayasa Mahkemesi, İçişleri Bakanlığı’nın HRW’nin İsrail ve Filistin direktörü ABD vatandaşı Shakir’in sınır dışı edilmesini öngören ve istinah mahkemesince onaylanan kararı onadı.

İsrail daha önce de “Boykot, Tecrit ve Yaptırım” ismiyle bilinen harekete destek verenlerin ülkeye girişini engellemişti. Girişi engellenenler arasında Birleşmiş Milletler diplomatları da vardı. Ancak Shakir, boykot hareketine destek verme suçundan ülkeden sınır dışı edilen ilk kişi oldu.

Anayasa Mahkemesi’nin , Netanyahu hükümetinin insan hakları savunucularına yönelik baskısını meşrulaştırdığını söyleyen Omar Shakir, bu kararın İsrail üniversitelerinde okuyan yabancı öğrencilerin, İsrail vatandaşıyla evli yabancıların da eleştirel sözleri nedeniyle hedef olabileceğine dikkat çekti.

İsrail’den ayrılırken Twitter’dan da bir mesaj paylaşan Shakir, Suriye, Bahreyn ve Mısır'dan sonra İsrail'in de kendisini kara listeye aldığını, 8 gün boyunca 6 Avrupa ülkesi hükümeti ve Avrupa Parlamentosu'nda İsrail'in Filistin'e uyguladığı sistematik baskıyı anlatacağını söyledi.