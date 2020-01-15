İsrail: 'İran 2020'de Bir Nükleer Bomba Üretebilir'

İsrailli askeri istihbarat yetkilileri bu yılın sonu itibariyle İran’ın bir nükleer bomba üretebilecek kadar uranyum zenginleştirmiş olacağını iddia etti. İran’a uyarıda bulunan Başbakan Benyamin Netanyahu da İsrail’in, İran’ın nükleer güç olmasına izin vermeyeceğini söyledi.

İsrailli askeri yetkililerin İran’ın nükleer kapasitesine dair yeni açıklamaları, İran ile Amerika arasında tırmanan gerginliği takiben geldi.

Bir nükleer bomba yapabilmek için yüzde 90 oranında zenginleştirilmiş 40 kg uranyum gerektiğini dikkate alan uzmanlar, İran’ın uranyum zenginleştirme programını devam ettirmesi halinde 2020 yılının sonunda bir nükleer bomba sahibi olabileceği kanısına vardıklarını aktardı. İran birkaç ay önce yaptığı açıklamada uranium zenginleştirme konusunda uluslararası nükleer anlaşmayla gelen sınırlamalara uymayacağını bildirmişti.

Öte yandan, İran’ın olası bir nükleer bombayı taşıma kapasitesinde bir füzeye sahip olmadığı ve mevcut istihbarat çerçevesinde İran’ın böylesi bir füze üzerinde henüz çalışmadığı da uzmanların verdiği bilgiler arasında.