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  4. İsrail: 'İran 2020'de Bir Nükleer Bomba Üretebilir'

İsrail: 'İran 2020'de Bir Nükleer Bomba Üretebilir'

15.01.2020 18:10 | Son Güncelleme

İsrailli askeri istihbarat yetkilileri bu yılın sonu itibariyle İran’ın bir nükleer bomba üretebilecek kadar uranyum zenginleştirmiş olacağını iddia etti. İran’a uyarıda bulunan Başbakan Benyamin Netanyahu da İsrail’in, İran’ın nükleer güç olmasına izin vermeyeceğini söyledi

İsrail: 'İran 2020'de Bir Nükleer Bomba Üretebilir'

İsrailli askeri istihbarat yetkilileri bu yılın sonu itibariyle İran’ın bir nükleer bomba üretebilecek kadar uranyum zenginleştirmiş olacağını iddia etti. İran’a uyarıda bulunan Başbakan Benyamin Netanyahu da İsrail’in, İran’ın nükleer güç olmasına izin vermeyeceğini söyledi.

İsrailli askeri yetkililerin İran’ın nükleer kapasitesine dair yeni açıklamaları, İran ile Amerika arasında tırmanan gerginliği takiben geldi.

Bir nükleer bomba yapabilmek için yüzde 90 oranında zenginleştirilmiş 40 kg uranyum gerektiğini dikkate alan uzmanlar, İran’ın uranyum zenginleştirme programını devam ettirmesi halinde 2020 yılının sonunda bir nükleer bomba sahibi olabileceği kanısına vardıklarını aktardı. İran birkaç ay önce yaptığı açıklamada uranium zenginleştirme konusunda uluslararası nükleer anlaşmayla gelen sınırlamalara uymayacağını bildirmişti.

Öte yandan, İran’ın olası bir nükleer bombayı taşıma kapasitesinde bir füzeye sahip olmadığı ve mevcut istihbarat çerçevesinde İran’ın böylesi bir füze üzerinde henüz çalışmadığı da uzmanların verdiği bilgiler arasında.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu bu bilgiler ışığında İran’a sert bir uyarıda bulundu. İran’ın nükleer programıyla ilgili olarak ne amaçladığını bildiklerini iddia eden Netanyahu, İran’a nükleer silah edinme fırsatını vermeyecekleri sözünü verdi. Netanyahu ayrıca Avrupa ülkelerine de İran’ın nükleer anlaşmanın şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle yeni yaptırımları devreye sokmaları yönünde çağrıda bulundu.

Başkan Donald Trump ABD’yi, İran’la 2015 yılında yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan 2018 yılında çekmiş ve yeni yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. İran da bu tarihten itibaren anlaşmayı ihlal ederek anlaşmayla gelen yükümlülüklerine uymayacağını bildirmişti.

İsrailli yetkililer ABD’nin anlaşmadan çekilmesinden bu yana İran’ın nükleer programını geliştirmeye devam edeceği yönünde uyarılar yapıyor.

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