İsrail: “İran Konusunda Tek Başımıza Harekete Geçebiliriz”

İsrail Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi’ne (IAEA) İran’ın nükleer programıyla ilgili anlaşmazlıkta diplomatik çözümü tercih edeceğini ancak tek taraflı olarak da harekete geçebileceğini söyledi.

İsrail’in IAEA Başkanı Rafael Grossi’ye verdiği bu mesaj öncesinde Batılı ülkeler, kurumun İdare Kurulu’na Tahran’ı varlığını açıklamadığı tesislerde uranyum izlerine ilişkin sorulara cevap verememesi sebebiyle eleştirmesi çağrısında bulunmuştu.

Yaşanan anlaşmazlık, Tahran’la 2015 yılında imzalanan ve eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 2018’de tek taraflı olarak çekildiği nükleer anlaşmayı yeniden canlandırma çabalarını gölgeledi. Anlaşmanın yeniden canlandırılması çabaları şu ana kadar sonuç vermiş değil.

Washington’un anlaşmadan çekilmesi ve İran’a yaptırımları yeniden devreye almasından bu yana, nükleer programının barışçı olduğunu savunan Tahran bomba için yakıt üretme potansiyeline sahip uranyum zenginleştirme sürecini hızlandırdı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in ofisinden yapılan açıklamaya göre Bennett Grossi ile görüşmesinde, IAEA İdare Kurulu’nun İran’a açık ve net bir mesaj vermesinin önemini vurguladı.

Açıklamada, “İran’a nükleer silah geliştirme imkanı verilmemesi konusunda diplomasiyi tercih etmekle birlikte İsrail, uluslararası toplumun belirli bir takvim içerisinde bunu başaramaması halinde İran’ın nükleer programını durdurmak üzere kendini savunma ve harekete geçme hakkını saklı tutmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Grossi, Twitter’dan paylaştığı mesajında İsrail’i davet üzerine ziyaret ettiğini ve İsrail Başbakanı Bennett’a “küresel barış ve güvenlik için IAEA’in koruyucu tedbirleri ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nın (NPT) önemini vurguladığını” belirtti.

Grossi paylaşımında NPT’ye taraf olan İran’ın adını doğrudan telaffuz etmedi.

Nükleer silahlara sahip olduğu varsayılan İsrail ise, imzacı taraflara nükleer silah üretmemeleri şartıyla sivil nükleer enerji programı yürütme imkanı veren bu gönüllü anlaşmanın dışında kalmıştı.

İranlı yetkili: “İsrail bize ancak rüyasında saldırabilir”

İran’ın baş nükleer müzakerecisi Ali Bagheri Kani Norveç’in MRK kanalına Perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrail’in İran’a “ancak rüyasında saldırabileceğini” söyledi.

İran’ın devlet kontrolundaki haber ajansı IRNA’nın haberine göre Norveç’i ziyaret eden İranlı yetkili, “Böyle bir rüyaları varsa bu rüyadan asla uyanamazlar” ifadesini kullandı.

