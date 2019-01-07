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İsrail işgal ettiği Filistin toprakları için harekete geçti! ABD'den bakın ne istediler

DÜNYA HABERLERİ  | 07.01.2019 03:44 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir araya geldi. Görüşmede Başbakan Netenyahu, İsrail’in işgal ettiği, Suriye’ye ait, Golan Tepelerindeki hakimiyetini ABD’nin tanımasını istedi.

İsrail işgal ettiği Filistin toprakları için harekete geçti! ABD'den bakın ne istediler

İsrail’e resmi temaslar için gelen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen ikili açıklamalarda bulundu. Netenyahu, İsrail’in işgal ettiği, Suriye’ye ait, Golan Tepelerindeki hakimiyetini ABD’nin tanımasını istedi.

Netanyahu, ABD’nin İsrail’i Birleşmiş Milletlerde her zaman desteklediğini hatırlatarak, İsrail’in en büyük müttefiki olduğunu söyledi. Netenyahu, “Bizim için önemli olan, en büyük dostumuz ve en büyük müttefikimiz ABD’nin desteğini aldığımızı bilmemizdir” dedi.

Bolton, yaptığı konuşmada, ABD’nin müttefiklerinin savunması sağlanarak, Amerikan askerlerinin Suriye’den çekileceğini açıkladı. Bolton ayrıca, ABD Başkanı Trump ile Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilme konusunu tekrar görüşeceklerini belirtti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD israil Binyamin Netenyahu Filistin

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