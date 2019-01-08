"İsrail işgali aklamak için Yahudi soykırımını kullanıyor"

Siyonizm karşıtı Faslı Yahudi Düşünür Jacob Cohen, İsrail’in işgali aklamak ve uluslararası kamuoyunu kendi lehine devşirmek için Yahudi soykırımı (Holokost) olaylarını kullandığını söyledi. Fas’ın başkenti Rabat’ta "Filistin için Ulusal Çalışma Grubu" tarafından "Holokost ve Siyonizm'in Ajandası" başlığıyla düzenlenen sempozyumda konuşan Yahudi düşünür Cohen, "Holokost, Siyonistlerin Filistin'deki işgallerini haklı çıkarmak için icat ettikleri yeni bir dindir." dedi. İsrail’in Holokost'u istismar ettiğine dikkati çeken Cohen, "İsrail 70'lerden bu yana yeni bir imaj oluşturmak ve Filistin halkına yaptıklarının üstünü örtmek için bu olayı (Holokost) istismar ediyor." değerlendirmesinde bulundu. Cohen, İsrail'in Holokost'u her zaman, "tehdit altındaki bir devlet" olduğu şeklinde intiba yaratmak için kullandığına vurgu yaparak, "Yerel düzeyde İsrail hükümetleri Holokost'u, korku ile şiddeti yaymayı sürdürmek ve savaşa daima hazır olmak için vatandaşlarının bilincinde canlı tutmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in güvenliğe ihtiyaç duyduğunu iddia ederek Golan Tepeleri'ni ve diğer Arap topraklarını işgal altında tutmaya devam ettiğini belirten Cohen, "Daha önce birkaç Avrupa Birliği (AB) ülkesinin bazı İsrail ürünlerini (Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinde üretilen) boykot etmesinden sonra İsrail, Yahudi tüccarların Naziler tarafından boykot edildiğini gösteren fotoğraflar yayınlayarak, Holokost’un bir benzeri senaryosunun yeniden yaratılmaya çalışıldığını iddia etti. Bunun üzerine de bazı ülkeler boykot etme fikrini değiştirmek zorunda kaldı." diye konuştu. Cohen, İsrail'in Holokost’un şüphe götürmez bir tarihi gerçek olduğu yönünde bir algı oluşturmaya çalıştığını ve bu çerçevede herhangi bir tarihi araştırmanın yapılmasına izin vermediğini vurgulayarak, "Yahudi Lobisi, Holokost teriminin Kızılderililer ve zulme uğrayan Afrikalılar için kullanılmasını engelliyor ve bu terimin sadece Yahudilere özel olması için tüm araçları kullanıyor." yorumunda bulundu. Tarihte Holokost’un çok farklı şekillerinin uygulandığını belirten Cohen, bu terimin sadece Yahudiler söz konusu olduğunda hatırlandığını söyledi.