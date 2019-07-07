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İsrail işgaline karşı çıkan genç darp edilip tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 22:03 | Son Güncelleme

Kudüs’ün İseviye Mahallesi’ni işgal eden İsrailli güvenlik güçleri, bir genci darp ederek gözaltına aldı.İsrail, Kudüs’ün doğusunda bulunan İseviye Mahallesi’ni işgal etme çalışmalarına devam ediyor.

Kudüs’ün İseviye Mahallesi’ni işgal eden İsrailli güvenlik güçleri, bir genci darp ederek gözaltına aldı.
İsrail, Kudüs’ün doğusunda bulunan İseviye Mahallesi’ni işgal etme çalışmalarına devam ediyor. İsrail kuvvetlerinin işgaline ise bölge sakini bir genç tepki gösterdi. Münakaşanın ardından tansiyon yükselince İsrail güçleri genci gözaltına almak istedi. Dirençle karşılaşan İsrail askerleri, genci darp ederek gözaltına aldı.
İsrail askerlerinin geçen hafta İseviye Mahallesi’nde bir genci öldürmesiyle bölgede tansiyon yükseldi. Bölge sakinlerinin İsrail askerlerinin her geçen gün artan yayılmacı hareketleri nedeniyle olumsuz etkileniyor.
Filistinli kaynaklarına göre, 6 milletvekili, 52 kadın ve 270 çocuk da dahil olmak İsrail hapishanelerinde 6 bin 500’den fazla Filistinli tutuluyor.

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