İsrail, işkence altında şehit edilen Filistinlinin naaşını teslim etti

İsrail, 18 Eylül'de gözaltına alındıktan birkaç saat sonra işkence altında şehit olan Filistinlinin naaşını ailesine teslim etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, şehit Muhammed er-Rimavi'nin (24) naaşı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Salfit'te bulunan Ariel Yahudi yerleşim birimi yakınlarında ailesine teslim edildi.

İsrail makamlarından teslim alınan şehidin naaşı, ambulansla Ramallah'taki Filistin Sağlık Kompleksine nakledildi.

Filistinli şehidin cenaze töreninin yarın Ramallah'ın batısında doğum yeri olan Beyt Rima'da toprağa verilmesi bekleniyor.

Rimavi, İsrail askerleri tarafından 18 Eylül'de gözaltına alındıktan birkaç saat sonra şehit olmuştu.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nin İsrail Savcılığına başvurusunun ardından Rimavi'nin naaşına şehit edilmesinden birkaç gün sonra adli tıp enstitüsünde otopsi yapılmıştı.

Heyet, otopsinin ilk sonuçlarına göre, şiddet ve darba maruz kalan Rimavi'nin bedenin çeşitli yerlerinde çürükler bulunduğunu belirtmişti.

