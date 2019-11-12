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İsrail, İslami Cihad Hareketi yetkililerinden Accuri'nin Şam'daki evini hedef aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 08:26 | Son Güncelleme

Saldırıda Accuri'nin oğlu öldü

GAZZE (AA) - İsrail'in, İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro üyesi Ekrem el-Accuri'nin Suriye'nin başkenti Şam'daki evine sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda Accuri'nin oğlu hayatını kaybetti.

İslami Cihad tarafınan yapılan yazılı açıklamada, "Ekrem Accuri'nin Şam'daki evi hedef alındı. Saldırıda Accuri'nin oğullarından biri yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı ancak ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın bulunduğu bir eve saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Islami Cihad israil

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