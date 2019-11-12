İsrail İslami Cihad komutanını öldürdü

İsrail ordusu, Gazze’den roket atışı yapıldığını duyurdu.İsrail güvenlik güçlerinin Gazze’de düzenledikleri operasyon sonucu İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadının komutanlarından Beha Ebu'l Ata öldürüldü. Bunun üzerine Filistin tarafından İsrail'e çok sayıda roket atıldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Başbakan Benyamin Netanyahu ve göreve yeni atanan Savunma Bakanı Naftali Bennett’in onayı ile düzenlenen ve Ebu'l Ata'nın hedef alındığı operasyonun Salı gecesi istihbarat servisi Şin Bet ile ortaklaşa düzenlendiği belirtildi.

Ordunun açıklamasında, Ebu'l Ata'nın İsrailli sivil ve askerlere yönelik terör saldırısı hazırlığı içinde olduğu, operasyonun "tehdit oluşturan bir tehlikeyi" engellediği ifade edildi. Ebu'l Ata'ın Gazze Şeridi'nde İslami Cihad’ın faaliyetlerinin çoğundan sorumlu olduğu belirtilerek, "terör saldırılarını" yönettiği hatta bizzat katıldığı dile getirildi.

Açıklamada, Ebu'l Ata'nın Mayıs ayı başındaki roket saldırılardından, 1 Kasım'da Sderot kentinde bir binaya isabet eden roketin atılmasından, Ağustos ayı sonunda da yine Sderot kentinde bir müzik festivaline yönelik roket saldırılarından sorumlu olduğu savunuldu.