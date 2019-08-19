İsrail İstanbul'da düğün yapmaya hazırlanan TRT çalışanı Filistinli çifti ayırdı

TRT Arapça'nın Filistinli çalışanları Muhammed Hayri ile Mecdulin Hassune'nin İstanbul'da düğün yapma hayali İsrail engeline takıldı. Filistinli gelin Mecdulin Hassune'nin Batı Şeria'dan çıkışına izin vermeyen İsrail, İstanbul'da düğün yapmaya hazırlanan TRT Arapça çalışanı Filistinli çifti ayırdı. İstanbul'da ikamet eden çiçeği burnunda damat TRT Arapça çalışanı Hayri, aileleriyle görüşmek ve nikah işlemlerini yaptırmak için nişanlısıyla birlikte gittiği Filistin'den tek başına dönmek zorunda kaldı. Nikah işlemlerini tamamladıktan sonra ikamet ettikleri İstanbul'a dönerek bugün düğün yapmayı planlayan çift, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı. - İstanbul Havalimanı'nda eşini bekliyor İstanbul'da eşine kavuşacağı günü bekleyen Hayri, "Ne olursa olsun yakında buluşacağız." dedi. Eşini karşılamak için dün kırmızı güllerle İstanbul Havalimanı'na gittiğini anlatan Hayri, "Nablus'ta nikahımız kıyıldı. Çok mutluyduk, beraber yeni hayatımızı çizmeye başlamıştık." diye konuştu. Nikahlı eşinin İstanbul'a gelişinin engellenmesini "gayri ahlaki ve gayri hukuki" olarak nitelendiren Hayri, "İsrail, mutluluğumuzu yarım bıraktı." şeklinde konuştu.

- "Yaşadığımız, İsrail'in Filistinlilere dünyayı dar eden çirkin yüzü" Yurt dışına çıkışı engellenen TRT'nin Filistinli çalışanı, yeni gelin Mecdulin Hassune ise "Bizim bu yaşadığımız İsrail'in seyahat ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan Filistinlilere dünyayı dar eden çirkin gerçek yüzü." dedi. Nikah işlemlerinin ardından İstanbul'a dönerek düğün yapmayı hayal ederken İsrail'in hukuksuz uygulaması ile karşılaştığını dile getiren Filistinli gelin, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Sınır kapısında 6 saat bekletildikten sonra hakkımda seyahat yasağı getirildiği söylendi. Nablus yakınında İsrail ordusuna ait bir kampta istihbarat subayıyla görüşmem istendi. Bugün görüşmeye gittim ancak istihbarat subayı olmadığı için görüşme gerçekleşmedi. Sonra yeniden gelmemi söylediler. Bugün İstanbul'da düğün yapmayı istiyorduk ama olmadı." İsrail'in seyahat yasağı uygulaması nedeniyle mağdur edilen tek kişinin kendisi olmadığını vurgulayan Hassune, "İsrail'in seyahat yasağı uygulaması nedeniyle Filistin halkı ciddi mağduriyetler yaşıyor." diye konuştu.