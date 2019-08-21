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İsrail istihbaratı TRT Arapça çalışanı Filistinli gazeteciyi ifadeye çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 13:57 | Son Güncelleme

Filistinli gazeteci Mecdulin Hassune: - "Bir meçhule gidiyorum. Sadece sorguya tabi tutulabilirim, tutuklanabilirim ya da yurt dışı yasağım yenilenebilir. Her şey olabilir ancak iyi şeylerin olmasını ümit ediyorum"

NABLUS (AA) - İsrail istihbaratı, İstanbul'da düğün yapmaya hazırlanırken işgal altındaki Batı Şeria'dan çıkışı engellenen TRT Arapça çalışanlarından Filistinli gazeteci Mecdulin Hassune'yi ifadeye çağırdı.

Hassune, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus yakınında bulunan Havvara İstihbarat Kampı'na ifade vermeye gitmeden önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir meçhule gidiyorum. Sadece sorguya tabi tutulabilirim, tutuklanabilirim ya da yurt dışı yasağım yenilenebilir. Her şey olabilir ancak iyi şeylerin olmasını ümit ediyorum." dedi.

Kendisine uygulanan yurt dışına çıkış yasağını düşünce ve seyahat özgürlüğünü kısıtlama olarak nitelendiren Hassune, "İsrail hayatımızı zorlaştırıyor. Filistinlileri hiçbir münasebette rahat bırakmıyor ve illa ki bir sorun çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

Hassune, İsrail yönetimini gazetecileri hedef almakla suçladı.

- İsrail İstanbul'da düğün yapmaya hazırlanan Filistinli çifti ayırdı

TRT Arapça kanalının Filistinli çalışanları Muhammed Hayri ile Mecdulin Hassune'nin İstanbul'da düğün yapma hayali İsrail engeline takılmıştı.

Filistinli gelin Mecdulin Hassune'nin pazar günü işgal altındaki Batı Şeria'dan çıkışına izin vermeyen İsrail, İstanbul'da düğün yapmaya hazırlanan Filistinli çifti ayırmıştı.

İstanbul'da ikamet eden çiçeği burnunda damat TRT çalışanı Hayri, aileleriyle görüşmek ve nikah işlemlerini yaptırmak için nişanlısıyla birlikte gittiği Filistin'den tek başına dönmek zorunda kalmıştı.

Filistin'deki "Hak ve Özgürlükleri Koruma Merkezi: Hurryyat"ın verilerine göre, Batı Şeria'da on binlerce kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunuyor.

Batı Şeria'nın tüm sınır kapılarının kontrolünü elinde tutan İsrail, Filistinlilerin yurt dışına çıkışına çoğunlukla engel oluyor.

İsrail yönetimi, Filistinlilerin Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndan veya İsrail limanlarından da yurt dışına çıkışını çok büyük oranda engelliyor.

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