İsrail Kabinesi BAE ile Anlaşmayı Onayladı

İsrail Kabinesi, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik anlaşmayı onayladı. Başbakan Benyamin Netanyahu, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile yakında görüşeceklerini açıkladı. İsrail Parlamentosu Knesset’in anlaşmanın onaylanması için bu hafta içinde oylama yapması bekleniyor. ABD'nin arabuluculuğunda Körfez Arap ülkesiyle tam ilişkiler kuran "barış anlaşması", İran konusunda endişelerin yüksek olduğu bölgede yeni bir diplomatik zemin oluşturdu. Filistinliler ise İsrail işgali altındaki topraklarda devlet olma arayışlarına ihanet olarak gördükleri anlaşmayı kınıyor.

Netanyahu ve Şeyh Muhammed Pazartesi günü telefonda görüştüler. BAE'nin fiili lideri konumundaki Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan paylaştığı Twitter mesajında, Netanyahu ile ikili bağların güçlendirilmesi ve bölgede barış beklentileri üzerinde görüştüklerini söyledi. Netanyahu da, BAE ile 15 Eylül anlaşmasını onaylayan İsrail kabinesinin oylamasına denk gelen resmi açıklamada, kendisi ve Şeyh Muhammed'in yakında görüşeceğini söyledi; ancak bir tarih açıklamadı.

Netanyahu, "Hafta sonu, dostum veliaht prens ile konuştum ve onu İsrail'i ziyaret etmeye davet ettim. O da beni Abu Dabi'yi ziyaret etmeye davet etti. Ama önce burada bir BAE heyeti ile görüşeceğiz ve heyetlerimizden biri oraya gidecek" dedi. Netanyahu, Şeyh Muhammed ile görüşmesinde, yatırım, turizm, enerji, teknoloji ve diğer alanlarda teşvik ettikleri işbirliği hakkında konuştuklarını kaydetti. Heyetlerin ziyaret planlarını bilen bir kaynak, İsrailli temsilcilerin 18 Ekim’de ABD'li yetkililer eşliğinde Bahreyn'e uçacağını ve ertesi gün BAE'ye geçeceğini, 20 Ekim'de de bir BAE ekibiyle İsrail'e döneceğini bildirdi. Gelişen işbirliğinin işareti olarak, BAE'den bir gemi Pazartesi günü İsrail'in Hayfa limanına yanaştı. Gemi, Hindistan, BAE, İsrail ve ABD arasındaki bir nakliye hattı boyunca 15 konteynerlik bir kargo taşıdı.

İki ilke arasındaki normalleşme adımı, Körfez'in ticaret, finans, turizm ve seyahat merkezi ile ticari anlaşmalara ilham vermiş olsa da, İsrailli yetkililer BAE'nin ABD yapımı F-35 savaş uçağı satın almasına ayrı bir anlaşmada itiraz ettiler.