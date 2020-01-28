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İsrail kabinesi, pazar günü işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhakını" oylayacak.
İsrail kabinesi, pazar günü işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhakını" oylayacak.
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28.01.2020 22:33 |
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İsrail kabinesi, pazar günü işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhakını" oylayacak.
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