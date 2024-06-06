HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail kana doymuyor! Bu kez de Nusayrat Mülteci Kampı'nı ve sivillerin barındığı okulu vurdu

İsrail kana doymuyor! Bu kez de Nusayrat Mülteci Kampı'nı ve sivillerin barındığı okulu vurdu

06.06.2024 06:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'na (UNRWA) ait yerinden edilenlerin barındığı bir okula düzenlediği saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 27 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail kana doymuyor! Bu kez de Nusayrat Mülteci Kampı'nı ve sivillerin barındığı okulu vurdu

Gazze'deki hükümetin medya ofisinin Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı 2. bölgesinde onlarca yerinden edilmiş insanın barındığı bir okulu bombalayarak korkunç bir katliam gerçekleştirdiği belirtildi.

EN AZ 27 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırı sonucu ölen 27 kişinin cenazesinin Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştığı, onlarca yaralının getirildiği kaydedilen açıklamada, kapasitesinin üç katı yaralı ve hastalarla dolduğu vurgulandı. Hastaneye ölü ve yaralıların getirilmeye devam edildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada İsrail'in bu katliamları yaparak soykırım suçu işlemesi kınandı. Açıklamanın devamında Amerika'nın İsrail'in yanında durması, silah ve askeri destek vererek bu soykırımın devamına yeşil ışık yakması da kınandı.

İnsanlığa ve uluslararası hukuka karşı işlenen bu suçlardan tamamen İsrail'in ve Amerikan yönetiminin sorumlu tutulduğu açıklamada, tüm dünyaya bu suçları ve Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail-Amerikan saldırılarını kınamaları çağrısında bulunuldu.

AA-20240605-34790616-34790589-ISRAIL_ORDUSUNUN_GAZZE_SERIDINE_YONELIK_SALDIRILARI_DEVAM_EDIYOR

Açıklamada, uluslararası toplum ile Birleşmiş Milletler ve tüm uluslararası kurum ve kuruluşlardan, Gazze Şeridi'nde sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik soykırımı durdurması için İsrail'e baskı yapmaları istendi.

açıklamada ayrıca uluslararası topluma, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik bu günlük katliamlara ve soykırıma katılan İsrailli ve Amerikalı savaş suçlularını yargılamaları çağrısında bulunuldu.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
A(H5N2) kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümü! A(H5N2) kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümü!
Artvin'de tur teknesi battı! Yaralılar varArtvin'de tur teknesi battı! Yaralılar var
Aydınlatma direğine asılı halde bulundu! Vatandaşlar tarafından kurtarıldıAydınlatma direğine asılı halde bulundu! Vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze
En Çok Okunan Haberler
''Mourinho imzayı attıktan sonra birçok oyuncuyla anlaşmak üzereyiz"

''Mourinho imzayı attıktan sonra birçok oyuncuyla anlaşmak üzereyiz"

Kendini böyle savundu: 'İstediğimle birlikte olurum' sözünü duyunca...

Kendini böyle savundu: 'İstediğimle birlikte olurum' sözünü duyunca...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez konuştu: 'Karar kimseyi rahatsız etmesin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez konuştu: 'Karar kimseyi rahatsız etmesin'

Okul müdürü yabancı uyruklu veli ve akrabaları tarafından zincirle darp edildi!

Okul müdürü yabancı uyruklu veli ve akrabaları tarafından zincirle darp edildi!

Akılalmaz olay! İçerisine insan koyup binayı yıktırdılar

Akılalmaz olay! İçerisine insan koyup binayı yıktırdılar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.