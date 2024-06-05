İsrail, kana doymuyor! Yine mülteci kamplarını vurdular

İsrail'in El-Bureyc ve El-Megazi kamplarına düzenlediği saldırılarda 15 kişi öldü. Yaralanan 5 kişi Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kentteki Nuseyrat Mülteci Kampı da ateş altındaydı. Filistinlilere ait eve düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. 5 kişi de yaralandı.
Kampın kuzeybatısındaki Zehra kentine de zırhlı araçlarla giren İsrail güçleri, çevreye makineli tüfeklerle ateş açtı.
İsrail askerleri Deyr el-Belah'ın batısında da, Filistinlilere ait bir araca saldırı düzenledi.
8 Filistinli hayatını kaybetti. Araç kullanılmaz hale geldi.
İsrail ordusuna Filistinli direniş grupları da karşılık vermeye devam ediyor. Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarında İsrail askerlerini hedef aldı.
İsrail- Lübnan cephesinde de tansiyon yüksek. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir motosikleti hedef aldığı hava saldırısında 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.