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İsrail kararını verdi! Gazze'de ateşkes onaylandı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
17.01.2025 16:07
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Gazze ateşkes için gözler bugün İsrail Güvenlik Kabinesi'ne çevrilmişti. Toplanan kabine, Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını onayladığını dünyaya duyurdu. Ateşkes kararını 20 Ocak'ta ABD Başkanlığı görevini devralacak Donald Trump duyurmuştu.

İsrail kararını verdi! Gazze'de ateşkes onaylandı

İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı aylardır sürüyordu. Ateşkes kararı için bir araya defalarca gelinirken net bir sonuç elde edilememişti. Geçtiğimiz günlerde ateşkese varıldığını 20 Ocak'ta ABD Başkanlığı koltuğuna oturacak Donald Trump sosyal medya hesabından duyurmuştu.

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GAZZE'DE ATEŞKES ONAYLANDI

İsrail basını, ateşkesin onaylanması için bugün toplanacak güvenlik kabinesine gözlerin çevrildiğini aktarmıştı. Toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesin onaylandığını ifade etti.

ATEŞKES VE ESİR ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

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Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze
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