"İsrail karşıtlığı antisemitizm değildir"

VİYANA (AA) - Eski Güney Afrika İstihbarat Bakanı ve ırkçılık karşıtı aktivist Ronnie Kasrils, Batı'da son yıllarda yaygınlaştırılmak istenen İsrail karşıtlığını antisemitizm olarak gösterilme çabalarına tepki göstererek, "İsrail ve Siyonizm karşıtlığı antisemitizmdir, yalanına itibar etmeyin." dedi.

Kasrils; Boykot, Tecrit, Yaptırımlar (BDS) Hareketi tarafından İsrail Apartheid (Irk Ayrımcılığı) Haftası kapsamında düzenlenen konferansta konuşma yaptı.

Belediyeye bağlı Volkskundemuseum’da gerçekleştirilmesi planlanan konferansın "BDS’nin antisemitist bir oluşum olduğu gerekçesiyle" Viyana Belediyesi tarafından iptal edilmesine tepki gösteren Kasrils, Avusturya’nın özgürlük mücadelesi veren Filistin halkı yerine işgalci İsrail’i tercih ettiğini ifade etti.

Siyonizmin tarihçesi ve kuruluş amacını anlatan Kasrils, Avusturyalı bir Yahudi olan Theodor Herzl'ın siyonizm öğretisinin dine dayanmadığını tamamen siyasi olduğunu dile getirdi.

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Herzl’ın İngiltere’yi Orta Doğu’da bir Yahudi devleti kurulmasına ikna ettiğini belirten Kasrils, bu düşüncenin dönemin büyük gücü olan İngiliz İmparatorluğunun çıkarlarına hizmet ettiği için kabul gördüğünü, İsrail’in kurulmasıyla meydana gelen gelişmeler doğrultusunda bölgenin Batılı güçlerin arzuladığı yönde evrildiğini aktardı.