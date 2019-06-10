HABER

"İsrail kasıtlı olarak sağlık görevlilerini hedef alıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 22:10 | Son Güncelleme

Filistin Sağlık Bakanı May el-Kile, İsrail ordusunun sağlık ekiplerini ve görevlilerini kasten hedef aldığını ve görevlerini yerine getirmelerine engel olduğunu söyledi

Filistin Sağlık Bakanı May el-Kile, İsrail ordusunun sağlık görevlilerini kasıtlı bir şekilde hedef aldığını ve görevlerini yerine getirmelerine engel olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Kile, İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında mayıs ayında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde yaralanan sağlık görevlisi Muhammed Subhi el-Cudeyli'nin bugün şehit olmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Kile açıklamasında, "İnsani görevlerini yerine getiren gönüllülere ve sağlık görevlilerine kasten ateş açmak savaş suçudur. İsrail ordusu, çatışmalarda sağlık görevlilerinin korunmasını öngören tüm uluslararası anlaşmaları ve sözleşmeleri ihlal etme konusunda ısrar ediyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası insan hakları kurumları ve uluslararası topluma, İsrail tarafından farklı şekillerde ölümlere maruz kalan silahsız Filistin halkını korumak için acilen harekete geçmeleri çağrısında bulunan Kile, şöyle devam etti:

"Sağlık görevlisi Cudeyli'nin şehit olmasıyla, 2018'in başından bu yana şehit olan sağlık görevlileri ile gönüllerinin sayısı 5'e yükseldi. İsrail ordusu sağlık ekiplerini ve görevlilerini kasten hedef alıyor, onların yaralılara karşı insani görevlerini yerine getirmelerine engel oluyor."

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında 3 Mayıs'ta düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde yaralanan sağlık görevlisi Muhammed Subhi el-Cudeyli bugün şehit olmuştu.

Sahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulunduSahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulundu
Konya’da dolu yağışı sonrası vatandaşlar zor anlar yaşadıKonya’da dolu yağışı sonrası vatandaşlar zor anlar yaşadı
Hakkari'de hain saldırı: 2 işçi şehitHakkari'de hain saldırı: 2 işçi şehit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin israil

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Ölü sayısı yükseldi

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Ölü sayısı yükseldi

İşte Yemekteyiz'in yeni sunucusu! Acun açıkladı

İşte Yemekteyiz'in yeni sunucusu! Acun açıkladı

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

Ortak yayın duyurusunun ardından Binali Yıldırım'dan açıklama

Ortak yayın duyurusunun ardından Binali Yıldırım'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari Yüksekova'da inşaat işçilerine hain saldırı: 2 şehit

Hakkari'de hain saldırı: 2 işçi şehit

Antalya'da bir kişi, 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bırakıp, kendini astı

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Panik atak geçiren yolcu Antalya-İstanbul uçağında olay çıkardı

Yolcu uçakta olay çıkardı! İki acil tahliye botunu patlattı

İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Suç duyurusunda bulunuldu

Bakanlık skandal sonrası harekete geçti!

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, Suriyelilerin plajlara girişi yasaklandı

Suriyelilere plaj yasağı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.