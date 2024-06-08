İsrail katliamlarına devam ediyor! Mülteci kampını vurdu: 210 ölü

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta bölgesine eş zamanlı şekilde yoğun saldırılar düzenledi. Saldırılarda şu ana kadar 210 Filistinli hayatını kaybetti.

ÇAĞRILARA YANIT VERİLEMİYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise sağlık ekipleri, ambulans ve acil durum sisteminin Gazze'nin orta bölgesine düzenlenen saldırılarda yaralananların Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledilmesine yönelik gelen çağrılara yanıt veremediği belirtildi.

'SİSTEM KASTEN BALTALANDI'

Açıklamada İsrail'in, yakıt ve yedek parça girişini engellemesi ve 130 ambulansı hedef alıp onlarca ambulansın saldırı bölgelerine ulaşmasına izin vermemesi sonucu Gazze'de acil durum sisteminin kasten baltalandığı vurgulandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlendiğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu.

İSRAİL, 4 ESİRİ KURTARDI

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını bildirdi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlendiği belirtildi.

İki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığı ve "sağlık durumlarının iyi" olduğu ifade edildi.

Söz konusu İsrailli esirlerin Noa Argamani (25), Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27) ve Shlomi Ziv (40) olduğu kaydedildi.

Kurtarılan esirlerin 7 Ekim'deki Nova müzik festivalinde Hamas tarafından Gazze'ye kaçırılan İsraillilerden olduğu aktarıldı.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

İsrail Savaş Kabinesi bakanı Benny Gantz, Gazze'deki operasyonda 4 rehinenin kurtarıldığını belirterek, "Bugün bile kalbim tüm rehinelerin aileleriyle birlikte. Onları evlerine döndürmek için her şeyi yapmaya kararlıyız” dedi. Üst düzey Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, Reuters'a verdiği açıklamada Gazze Şeridi'ndeki rehineleri kurtaran askeri operasyona yanıt olarak, "dokuz ay süren çatışmalardan sonra dört esiri geri almanın bir başarı değil başarısızlık işareti olduğunu" söyledi.

İsrail güçlerinin bu operasyonu, Gazze Şeridi'ndeki rehineleri canlı olarak kurtarmayı başardığı üçüncü operasyon oldu.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta bölgelerine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı başlatmıştı. Nusayrat Mülteci Kampı ile Deyr el-Belah'taki El-Bureyc ve El-Megazi mülteci kamplarına düzenlenen eş zamanlı saldırılarda onlarca Filistinlinin öldüğü, çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

ÖLÜ SAYISI ARTTI.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'na sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 210'a yükseldi.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





