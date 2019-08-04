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İsrail kendi büyükelçisine ırk ayrımcılığı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 00:18 | Son Güncelleme

Dürzi büyükelçi, Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'nda ırk ayrımcılığına maruz kaldı

KUDÜS (AA) - İsrail'in Panama Büyükelçisi Rıza Mansur'a, başkent Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'nda ırk ayrımcılığı yapıldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (Makan) Dürzi büyükelçi Mansur'dan aldığı bilgilerle yaptığı habere göre, havalimanı girişinde bir kadın güvenlik görevlisi Rıza Mansur ile ailesinin diğer üyeleriyle saygısız bir şekilde konuştu ve havalimanına girişlerine engel oldu.

Büyükelçi Mansur, güvenlik görevlilerinin, kendisinin Panama Büyükelçisi olduğunu öğrenmelerinin ardından havalimanına girişlerine izin verdiğini ifade etti.

Mansur, İsrail Hava Meydanları İşletmesinden, güvenlik görevlilerini yolculara iyi muamelede bulunmaları konusunda bilinçlendirmesini istedi.

İşletme tarafından yapılan açıklamada ise havalimanları girişindeki güvenlik kontrolünün, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın gerçekleştirildiği savunuldu.

Sayıları 120 bini bulan Dürzilerin 1950'den bu yana İsrail'de farklı bir statüleri bulunuyor. İsrail'deki Hristiyan ve Müslümanların aksine söz konusu tarihte Dürzilerin askere alınmasına izin verilmişti. Buna rağmen Dürziler, İsrail'de kendilerine yönelik ırk ayrımcılığı yapıldığını ve "ikinci sınıf vatandaş" muamelesi gördüklerini iddia ediyor.

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Dürzi Büyükelçi ırk ayrımcılığı israil Panama Büyükelçisi

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