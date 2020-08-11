İsrail Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı kapattı

Karara gerekçe olarak Gazze'den yapılan saldırılar gösterildi.İsrail, Gazze'ye ticari malların giriş kapısı olan Kerem Şalom Sınır Kapısı’nı (Kerm Ebu Salim) kapattı. İsrail Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Kerem Şalom Sınır Kapısı temel insani malzemeler ve benzin dışındaki tüm malların geçişine kapatılacaktır" dendi. İsrail karara gerekçe olarak yangın çıkarmak amacıyla Gazze tarafından balonla yapılan saldırıları gösterdi. İsrail medyasında çıkan haberlerde Gazze'den balonla gönderilen yanıcı maddelerle 30’dan fazla yangının çıkartıldığı yazılmıştı.

Gazze’nin İsrail ve Mısır ile sahip olduğu üç sınır kapısından biri olan Kerem Şalom bölgeye gelen malların başlıca geçiş yolu olma özelliğine sahip.

Gazze’de patlayıcıların balon ve uçurtmalara bağlanarak silah olarak kullanılması ilk kez 2018 yılındaki protestolar sırasında görülmüştü. Sınır üzerinden uçurulan bu araçlar İsrail’deki birçok tarlada yangın çıkmasına neden olmuştu.

Geçen hafta içinde Gazze’den İsrail’e üç kez bu tarz balonların gönderildiği, İsrail'in de buna yanıt olarak Gazze'deki Hamas mevkilerine hava saldırısında bulunduğu belirtiliyor. Hamas Pazartesi günü de denize roket atışında bulundu. AFP’ye konuşan Hamas sözcüsü roketlerin Gazze’deki silahlı grupların İsrail’in ablukası ve "saldırganlığı" karşısında "sessiz kalmayacağını" göstermek amacıyla İsrail’e verilmiş bir "mesaj" olduğunu söyledi.

AFP, Reuters

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