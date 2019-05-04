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İsrail, Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun sınır kapılarını kapatacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 15:39 | Son Güncelleme

İsrail, Gazze’deki artan gerginlik nedeniyle Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun sınır kapılarını kapatacağını açıkladı.İsrail, Gazze’deki artan gerginlik nedeniyle Gazze’ye ticari ürün girişinin sağlandığı tek nokta olan Kerm Ebu Salim ile yolcu geçişi için kullanılan Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını yarından itibaren kapatacak.

İsrail, Gazze’deki artan gerginlik nedeniyle Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun sınır kapılarını kapatacağını açıkladı.
İsrail, Gazze’deki artan gerginlik nedeniyle Gazze’ye ticari ürün girişinin sağlandığı tek nokta olan Kerm Ebu Salim ile yolcu geçişi için kullanılan Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını yarından itibaren kapatacak. Geçişlerin bir sonraki duyuruya kadar kapalı olacağı belirtildi.
Öte yandan Gazze’den atılan füze nedeniyle Kudüs’ün batısında siren seslerinin duyulduğu bildirildi. İsrail basına göre, Gazze’den atılan füze nedeniyle Kiryat Gat yerleşim biriminde siren sesleri duyulduğu bildirildi. İsrail basınına göre 1 kişi yaralandı.

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