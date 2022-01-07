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İsrail "kırmızı liste"yi kaldırdı

07.01.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına karşı önlem amacı ile oluşturulan ve içinde seyahat edilmesi yasaklanan ülkelerin yer aldığı "kırmızı liste"yi boşalttı.

İsrail "kırmızı liste"yi kaldırdı

Seyahat yasağı kalkan ülkelerden biri de Türkiye.İsrail, gece yarısından itibaren tüm ülkelerin "kırmızı liste"den çıkartıldığını duyurdu. İsrail Sağlık Bakanlığı'nın ilgili açıklaması uyarınca, aralarında Türkiye'nin de olduğu daha önce "kırmızı liste"de yer alan ülkelere özel izin olmaksızın seyahat edilebilecek.

Bakanlığın açıklamasında dünya genelinde birçok ülkede koronavirüs kaynaklı ölümlerin İsrail'den yüksek olduğuna da dikkat çekilerek bu nedenle gerekli olmadıkça yurt dışına seyahatlerden kaçınılması çağrısı yapıldı.

İsrail Sağlık Bakanlığı'nın kararının hükümet ve İsrail parlamentosu (Knesset) onayına da tabi olduğu kaydedildi.

Bakanlık, kararın, yurt dışından İsrail'e giren kişilerin yaydığı enfeksiyonun toplam vakalara oranı göz önünde bulundurularak alındığını duyurdu.

"Kırmızı liste"de bulunan ülkeler arasında Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre, Meksika, Etiyopya ve Tanzanya bulunuyordu. Türkiye, İsrail'in geçen ay dünya genelinde Omicron vakalarındaki artış nedeniyle listeye aldığı ülkelerden biriydi.

Turistlere yönelik yasak da kaldırılmıştı

İsrail, geçen Kasım ayı sonunda da tüm yabancı turistlerin ülkeye girişine yasak getirmişti. Ancak İsrail geçtiğimiz günlerde düşük riskli ülkelerden turistlerin aşılı oldukları takdirde ülkeye girebileceğini duyurdu.

Aşılı turistlerin İsrail'e girişine Pazar gününden itibaren izin verilecek. Bu kişilerin hem uçağa binerken negatif test sonucu göstermesi, indikten sonra da PCR testi yaptırması ve sonucunu alana kadar karantinada beklemesi zorunlu.

İsrail'de Çarşamba günü tespit edilen 16 bin 115 yeni vakayla pandeminin başından beri kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

İsrail hafta başında 60 yaşın üzerindekiler ve sağlık çalışanları için dördüncü doz Covid-19 aşısı uygulamaya başladı.

Yaklaşık 9,4 milyon nüfusa sahip İsrail'de şu ana dek 4,3 milyon civarında kişi üç doz koronavirüs aşısı oldu. Nüfusun 2,8 milyonluk kesimiyse henüz hiç aşı yaptırmadı.

DW,AFP / CÖ,ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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