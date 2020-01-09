HABER
  4. İsrail kısa menzilli roketlere karşı lazer savunma sistemi geliştiriyor

İsrail kısa menzilli roketlere karşı lazer savunma sistemi geliştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 13:31 | Son Güncelleme

İsrail kısa menzilli roketlere karşı lazer savunma sistemi geliştiriyor

KUDÜS (AA) - İsrail Savunma Bakanlığı, kısa menzilli roketleri etkisiz hale getirme amaçlı geliştirme çalışmaları süren lazer savunma sistemini tanıttı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Demir Işın" adı verilen yeni lazer savunma sistemi sayesinde kısa menzilli roket, top mermisi ve anti tank füzelerinin yanı sıra küçük boyutlardaki insansız hava araçlarının etkisiz hale getirileceği belirtildi.

Demir Işın sisteminin testlerine gelecek aylarda başlanacağı ve yaklaşık 1,5 yıl sonra faaliyete geçmesinin beklendiği ifade edildi.

Mobil olarak taşınabilen lazer sisteminin hava araçlarının yanı sıra tanklara da monte edilebildiği kaydedildi.

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, mevcut "Demir Kubbe" hava savunma sistemiyle atılan her bir roketin etkisiz hale getirilmesi 49 bin dolara (288 bin lira) mal olurken, "Demir Işın" sayesinde bu maliyet 3,5 dolara (20 lira) düşecek.

Basında ayrıca, Demir Kubbe'nin tamamlayıcısı olacağı belirtilen lazer savunma sisteminin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin yanı sıra ülkenin Lübnan ve Suriye sınırına konuşlandırılmasının amaçlandığı kaydediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ölümden saniyelerle kurtulduÖlümden saniyelerle kurtuldu
Bıçakla yaralayıp, ağzını toprakla doldurarak boğduBıçakla yaralayıp, ağzını toprakla doldurarak boğdu
Eski Uşak Üniversitesi Rektörü Sait Çelik, FETÖ davasında beraat ettiEski Uşak Üniversitesi Rektörü Sait Çelik, FETÖ davasında beraat etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demir Işın Demir Kubbe israil lazer savuma sistemi

En Çok Okunan Haberler

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Pozantı'da çığ altında kalan işçiden acı haber geldi

Çığ altında kalan işçiden acı haber geldi

Yılbaşı gecesi Ankara'da yakalanmıştı! DEAŞ'lı teröristin hedefinde polisler varmış

Ankara'da yakalanmıştı! Hedefinde polisler varmış

Köpeklerin parçaladığı adamın cenazesi yakınlarına teslim edildi

Köpeklerin parçaladığı adamın cenazesi yakınlarına teslim edildi

Boğaz'ın rengi değişti, Anadolu Hisarı sahiline çamur aktı

Boğaz'ın rengi değişti, Anadolu Hisarı sahiline çamur aktı

Müge Anlı gündeme taşıdı! 20 yıllık cinayet dosyası yeniden açılıyor

Müge Anlı gündeme taşıdı, milletvekilleri harekete geçti

Son dakika: Koza İpek Holding davasında cezalar belli oldu

Akın İpek'in annesiyle ilgili karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.