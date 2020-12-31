İsrail kısa sürede nüfusun yüzde 10'una aşı yapmayı nasıl başardı?

Sağlık hizmetlerinin 7/24 faaliyet göstermesi sonucu, Pfizer/BioNTech aşısının günde yaklaşık 150 bin kişiye yapılması sağlandı. Bu sayı, her gün nüfusun neredeyse yüzde 2'sinin aşı olması demek.

9 milyon nüfuslu ülkede, içinde bulunduğumuz haftanın verileri eklenince, koronavirüs aşısı olanların sayısının nüfusun yüzde 10'unu geçmesi bekleniyor. Bu oran, aşılamaya iki hafta erken başlayan İngiltere dahil tüm ülkelerden yüksek.

İsrail, bu haftayla birlikte vatandaşlarının yüzde 10'una koronavirüs aşısı yapmış olacak. Ülkenin sağlık sistemi ve siyasi motivasyonlar bu durumun arkasındaki önemli etkenler. Öte yandan Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinliler için durum hiç de iyimser görünmüyor.

60 yaş üstü kişilere, sağlık çalışanlarına, hasta bakımı verenlere ve yüksek risk taşıyanlara aşı programında öncelik tanındı.

İsrail medyasına göre, hükümet Pfizer ve Moderna şirketleriyle birkaç milyon doz aşının daha 2021 başlarında ülkeye getirilmesi için görüşüyor.

İsrail'in avantajları

İsrail, aşılama hızı konusundaki başarısını, bazı doğal avantajlara sahip olmasına da borçlu. Hem nüfus hem de coğrafi açıdan görece küçük bir ülke olması bunda etkili oldu.

Ülkenin sağlık sisteminin oldukça köklü olması ve son yıllarda yüksek düzeyde dijital teknolojiye geçilmesi, aşılama programına etki eden avantajlar arasında. 18 yaşından büyük herkesin sağlık güvencesine kaydolması zorunlu tutuluyor. Öte yandan orduya ait sağlık personeli de aşılama programına yardım ediyor.

Öte yandan hükümet, aşı karşıtı bilgi kirliliğine karşı da kampanya düzenliyor. İsrail Adalet Bakanlığı, aşı karşıtı yanlış bilgiler yayınlayan dört grubu kaldırması için Facebook'a talepte bulundu.

Yetkililer, aşı olanların restoranlara girişine, seyahat etmesine ve bazı kısıtlamalardan muaf tutulmasına olanak sağlayacak bir "pasaport" üzerinde de çalışıyor. Ancak aşının bulaşmayı engelleyip engellemediği henüz bilinmediği için bu girişimler henüz netleşmiş değil.