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İsrail Konsolosluğu Önünde Gazze Protestosu

14.11.2018 00:33 | Son Güncelleme

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önünde toplanarak İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etti

İsrail Konsolosluğu Önünde Gazze Protestosu

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önünde toplanarak İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etti.

Levent’teki konsolosluk önünde bir araya gelen AGD üyesi grup, İsrail aleyhinde sloganlar eşliğinde basın açıklaması yaptı. Protestocular daha sonra İsrail saldırısında ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Eyleme katılan Hasan Kılıç, İsrail’in Gazze'ye yaptığı saldırılara Türkiye dışında uluslararası camiadan tepki gelmediğini, Müslüman Arap ülkelerinin bile bu konuda duyarsız davrandıklarını söyledi.

İsrail-Gazze sınırında gerilim Pazar günü İsrail özel kuvvetlerinin Gazze'de düzenlediği operasyonla bir anda yükselmişti.

Operasyonda Hamas'ın komutanlarından biriyle altı militan öldürülmüş, bir İsrailli Albay da hayatını kaybetmişti.

Bu operasyonun ardından Hamas İsrail'e roket saldırıları düzenlemiş, İsrail de Gazze'ye yönelik hava saldırıları gerçekleştirmişti.

Hava saldırıları ve roket fırlatmaları Salı günü de devam etmişti.

Pazartesi günü de beşi militan olmak üzere altı Filistinli’yle İsrail’de de 1 Filistinli olmak üzere toplam yedi kişi hayatını kaybetmişti.

Çatışmaların 2014'te İsrail’le Gazze’deki militanlar arasında yedi hafta süren çatışmalardan bu yana en şiddetlisi olduğu belirtiliyor.

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