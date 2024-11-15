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İsrail Konsolosluğu önünde kurşun yağdırdı! Beşiktaş’ta hareketli anlar, özel harekat sevk edildi

15.11.2024 06:38
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İstanbul Beşiktaş’ta bulunan İsrail Konsolosluğu önünde hareketli anlar yaşandı. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek için pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Güvenlik güçlerine uzun süre direnen eylemci, özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı.

İsrail Konsolosluğu önünde kurşun yağdırdı! Beşiktaş’ta hareketli anlar, özel harekat sevk edildi

İstanbul'daki olay, saat 00.20 sıralarında Beşiktaş Levent Mahallesi Talatpaşa Caddesi İsrail Konsolosluğu’nun bulunduğu binanın önünde meydana geldi.

KONSOLOSLUK ÖNÜNDE KURŞUN YAĞDIRDI

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen ismi belirlenemeyen bir kişi, konsolosluk binasının önünde pompalı tüfekle havaya 5-6 el ateş açarak silahlı eylem yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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ÖZEL HAREKAT OPERASYON DÜZENLEDİ

Polis ekiplerine uzun süre direnen şahıs, teslim olmayınca özel harekat polisleri, eylemciyi yakalamak için operasyon düzenledi. Özel harekat polisinin havaya ateş etmesiyle şahıs, silahını bırakarak polislere teslim oldu.

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Polislere teslim olan eylemci gözaltına alınarak Beşiktaş Güvenlik Büro Amirliği’ne götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri, olay sonrası çevrede incelemelerde bulundu. Yaşanan olayda ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi.

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(İHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul İsrail
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