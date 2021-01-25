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İsrail, korona aşısı programına 16-18 yaş grubunu da dahil etti

25.01.2021 11:27 | Son Güncelleme:
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İsrail, korona aşısı programına 16-18 yaş grubunu da dahil etti

İsrail, 16-18 yaş arası gençleri sınavların aksamaması için Covid-19 aşı programına dahil etti.

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada, Covid-19 aşısı programının 16-18 yaş grubu ile 40 yaş üzerine genişletildiği duyuruldu.

Bakanlık açıklamasında 18 yaşın altındaki gençlere aşı uygulamasının ebeveynlerin iznine tabi olacağını ifade edildi.

İsrail Eğitim Bakanlığı sözcüsü ise, aşı programının gençlerin "okula geri dönmelerini ve düzenli bir şekilde sınavların yapılmasını sağlamak" amacıyla genişletildiğini açıkladı.

İsrail, üniversitelere kabulde büyük rol oynayan ve Eğitim Bakanlığı tarafından yönetilen sınavları geçen 10-12. Sınıflardaki lise öğrencilerine bir kayıt sertifikası veriyor.

Sınav sonuçları ayrıca liseden sonra zorunlu askerlik uygulamasının olduğu İsrail'de üniversiteye devam etmek isteyen gençler için önem teşkil ediyor.


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