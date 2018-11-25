İsrail Kudüs Valisi'ni yeniden gözaltına aldı

İsrail güçleri, Filistin Yönetimi’ne bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays'ı bir ay sonra yeniden gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Kudüs Valisi Gays, Mescid-i Aksa’nın güneyinde bulunan Silvan Mahallesi'ndeki evinde İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

Haberde, Vali'nin gözaltına alınma nedenine ilişkin ise herhangi bilgi yer almadı.

- Filistin'den İsrail'e kınama

Öte yandan Filistin hükümeti, İsrail güçlerinin Kudüs Valisi Gays'ı gözaltına almasını kınadı.

Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud yaptığı yazılı açıklamada, "Kudüs Valisi'nin gözaltına alınması; işgalci hükümetin, işgal altındaki başkentimizi, halkını, liderlerini ve kutsallarını hedef almaya devam ettiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

- Vali geçen ay da gözaltına alınmıştı

İsrail makamları perşembe günü Kudüs Valisi Gays'a işgal altındaki Batı Şeria'ya 6 ay boyunca giriş yasağı getirmişti.

Vali Gays, geçen ay da İsrail güçlerince gözaltına alınmış, mahkemeye çıkarılmış ve birkaç gün sonra serbest bırakılmıştı.

