"İsrail, Kudüs ve Gazze'de 3 gazeteciyi yaraladı"

GAZZE (AA) - İsrail'in, Kudüs ve Gazze'de cuma günü düzenlenen gösterileri takip sırasında 3 gazeteciyi yaraladığı bildirildi.

Gazetecilere Destek Komitesi Başkanı Salih el-Mısri tarafından yapılan açıklamada, "Cuma günü Kudüs'te ve Gazze'deki gösterileri takip sırasında 3 gazeteci İsrail askerleri tarafından saldırıya uğradı" ifadeleri yer aldı.

Gazze'deki haber takibi sırasında basın mensuplarına yönelik saldırlara ilişkin Mısri, "İsrail Mart 2018'de Büyük Dönüş Yürüyüşleri'nin başlamasından bu yana 2 gazeteciyi öldürdü, 353 gazeteciyi ateş açarak ya da gaz ile yaraladı" değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilerin hedef alınmasındaki ısrarın, Büyük Dönüş Gösterileri'ni takibe engel olunmak niyetiyle planlı olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.

Mısri açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

"İsrail kuvvetleri, Kudüs'ün Vadi el-Hıms bölgesindeki gösterileri takip eden AP muhabiri İyad Hamed'e saldırarak ayağını kırmıştır. Öte yandan Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü takip eden yerel bir gazetenin muhabiri olarak görev yapan Usame el-Kahlut gerçek mermiyle, Çin resmi ajansı Xinhua adına çalışan Hatim Ömer ise plastik mermiyle ayaklarından vurulmuştur."