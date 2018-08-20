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İsrail Kudüs'te 2 Filistinliyi gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 17:52 | Son Güncelleme

İsrail Kudüs'te 2 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail polisi, Kudüs'te 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Kudüs'teki Esirler Cemiyeti Komitesi Başkanı Emced Ebu Asab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Abdullah Necib ile Abdullah el-Bekri'yi sabah saatlerinde evlerine baskın düzenleyerek gözaltına aldığını belirtti.

- Filistinlilerin tezgahlarına el konuldu

Öte yandan, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, Filistinlilerin Misrara ve Salahaddin mahallelerindeki tezgahlarına saldırdı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistinlilerin sattıkları eşyalara zarar veren ekipler, bazı tezgahlara da el koydu.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, söz konusu tezgahlar için kendilerinden izin alınmadığını belirterek, "ruhsatsız" olduklarını ileri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
filistinli gözaltı israil

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