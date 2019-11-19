İsrail Kudüs'te Filistinli bir aileyi daha evsiz bıraktı

Evlerinden çıkarabildikleri birkaç eşya ile kış ortasında sokakta kalan aile üyeleri, uzun yıllardır başlarını soktukları yuvanın İsrail güçlerince ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılması nedeniyle göz yaşlarına hakim olamadı.

"Bize 'Evinize yıkım kararı verilmiş' dediler. Biz de 'Karara itirazımızı mahkemeye verdik, sonucunu bekliyoruz. Aynı zamanda belediyeye de ruhsat başvurusu yaptık ve cevap bekliyoruz' dedik. Belediye bile bize 21 gün mühlet vermişti ve biz de ruhsat işlemlerine başvurmuştuk. Daha mühlet bitmeden geldiler. Belediye bile net kararı vermemişti. Aniden baskın düzenleyip evimizi yıktılar, eşyalarımızı bile doğru dürüst dışarı çıkarmamıza izin vermediler."

Anne Allun, İsrail güçlerinin, kendilerinden, yıkımı sadece iki hafta ertelemek için İsrail mahkemesine 25 bin şekel (41 bin lira) ödemelerini ve bunu da gün içinde mesai bitmeden önce yatırmalarını istediğini ifade etti.

Filistinli kadın, "Bu parayı ödesek bile 2 haftalık süre dolunca yine gelip yıkacaklarmış. Buna rağmen beklemediler ve evi yıktılar. Ayrıca biz bu parayı nereden bulacağız da onlara vereceğiz." diye konuştu.

- "Nereye gideceğimizi bilmiyoruz"

Büyük fedakarlıklarla inşa ettikleri yuvaları gözlerinin önünde yıkılan Allun, "Şimdi nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Hiçbir hazırlık yapmamıştık, dediğim gibi aniden geldiler. Şimdi paramparça edilmiş, darmadağın edilmiş eşyalarımızla nereye gideceğiz." diye sitem etti.