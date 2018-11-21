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İsrail Kudüs'te Filistinlilere ait 14 dükkanı yıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 15:59 | Son Güncelleme

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Ra's Hamis Mahallesi'nde Filistinlilere ait 14 dükkanı yıktı

KUDÜS (AA) – İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 14 dükkanı yıktı.

Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Şuafat Mülteci Kampı Koruma Komitesi Üyesi Hızır ed-Dibs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi yıkım ekiplerinin Şuafat Mülteci Kampı sınırında yer alan Ra's Hamis Mahallesi'nde "ruhsatsız oldukları" gerekçesiyle Filistinlilere ait 14 dükkanı yıktığını söyledi.

Çok sayıda İsrail polisi ve sınır muhafız gücü eşliğinde Ra's Hamis Mahallesi'ne gelen belediye ekibinin yıkımdan önce mahalleyi kuşattığını anlatan Dibs, ekiplerin 12 saat içinde toplamda 16'dan fazla dükkanı yıkmayı planladığını aktardı.

Dükkan sahiplerine hukuki yollara başvurma fırsatı tanınmadığını kaydeden Dibs, İsrail mahkemelerine itiraz başvurusu yapılması için yeterli zaman bulunmadığını ifade etti.

Dibs, ekibin yıkıma başlamasıyla mahallede gerilimin tırmandığını dile getirdi.

İsrail'in Filistinlileri Kudüs'ten kovmayı planladığını vurgulayan Dibs, "Yıkımın amacı, Kudüs sakinlerini şehirlerinden uzaklaştırmak ve Filistinlilerin mülklerine el koyarak şehre daha fazla Yahudi yerleşimci getirmektir." ifadelerini kullandı.

- Ra'a Hamis Mahallesi'ne akşam baskını

İsrail güçleri, dün akşam saatlerinde Ra's Hamis Mahallesi'ne baskın düzenleyerek, yıkılması planlanan dükkanların duvarlarına boşaltma talimatı veren yazılar yapıştırmıştı.

Bunun üzerine bölgede Filistinli gençler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmıştı.

Ra's Hamis Mahallesi ile Şuafat Mülteci Kampı'nda yaşayan yaklaşık 40 bin Filistinli, İsrail'in kendilerine verdiği daimi oturum hakkına sahip.
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- İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin Doğu Kudüs'teki Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkardığı ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının neredeyse tamamına yakınının kabul edilmediği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2010-2014 yıllarında Filistinlilerin imar izni başvurularından sadece yüzde 1,5'i İsrail makamları tarafından kabul edildi.

İsrail güçleri bu yılın ilk altı ayında Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde Filistinlilere ait 63 meskeni "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıktı. Yıkımlar nedeniyle aralarında 21 çocuğun da bulunduğu 51 Filistinli evsiz kaldı.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

İsrail makamları, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor. İsrail'e bağlı belediyenin kendilerine ruhsat vermekten kaçındığını ve söz konusu uygulamanın hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını ifade eden Filistinliler ise bunun "İsrail'in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

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BM Filistin İsrail'e bağlı Kudüs belediyesi işgal altındaki Doğu Kudüs

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