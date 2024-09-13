İsrail kurşunuyla öldürülmüştü! Özgür Özel: "Ayşenur bu çağın 'Deniz Gezmiş'idir"

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için "Ayşenur bu çağın Deniz Gezmiş'idir" dedi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

"Sol, sosyalist görüştedir. Bütün sosyal demokratlar gibi yürekten Filistin davasının arkasındadır. 1970'lerde Bülent Ecevit'in oluşturduğu çizgi nasıl CHP Genel Başkanı olarak benim çizgimi, Mahmud Abbas'la kurduğum ilişkiyi belirliyorsa Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının ortaya koyduğu tutum da Türkiye'deki ve tüm dünyadaki solcu, sosyalist öğrencileri etkilemektedir.

Geçtiğimiz dönemde Deniz Gezmiş'in Filistin kamplarında kaldığında en yakın arkadaşının ölüm döşeğinde Deniz Gezmiş için Türkçeye çevittirdiği kitabı bize yolladığını ifade etmiştim.

Filistin davası Türkiye'de bütün Türkiye'nin davasıdır ama bilhassa solun davasıdır. Evladımız hayatını ödeyerek göstermiştir. CHP olarak üzerimizi düşeni yapmaya devam ediyoruz.

Amasız fakatsız İsrail'in devlet terörünü kınamaktır hepimize düşen. Hamas'ın saldırılarına misilleme diye başlayıp bunu kendince fırsata çevirip meşru müdafaa hakkımı kullanıyorum diyen ve soykırıma girişen İsrail devleti bunun tarih önünde hesabını çok zor verecektir.

Yahudiler büyük zulüm gördüler, soykırıma uğradılar, bu dünyada onların uğradığı soykırım karşısında onların yanında yer alıyor. Şimdi İsrail devletini yönetenlerin yaptıklarını bütün Yahudilerin sırtına yüklemiyor ama bir kez daha söylüyoruz Netanyahu'nun yaptıkları kimseye zerre faydası olmayan bir iştir. Dünya barışını tehdit etmekte."

AYŞENUR EZGİ EYGİ KİMDİR?

Ayşenur Ezgi Eygi, 1998 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Bir süre ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde yaşamını sürdüren Eygi, Washington Üniversitesinde çift dal yaptı. Eygi, 2024 Haziran'da ana dal Psikoloji bölümünün yanı sıra Orta Doğu Dilleri ve Kültür bölümünü tamamladı.

Eygi, kendisi hakkında LinkedIn hesabında bilgi verirken yaptıklarını ve yapmak istediklerini şöyle anlatıyordu:

"Toplum hizmetine derin bir bağlılıkla mentorluk, davranış terapisi ve pazarlama alanlarında güçlü bir temele sahibim. Çeşitli mesleki deneyimlerim arasında öğrencilere akademik başarı için rehberlik etmek, otizmli çocukları desteklemek için ABA (Uygulamalı Davranış Analizi) tekniklerini uygulamak ve hizmet sektöründe etkili pazarlama stratejileri oluşturmak yer alıyor. Gönüllü çalışmalarım, etkinlik koordinasyonundan yetersiz kaynaklara sahip topluluklarda rehabilitasyon desteği sunmaya kadar hem yerel hem de uluslararası alanda bir etki yaratmamı sağladı. Olumlu bir etki yaratma tutkusuyla hareket ediyorum ve sürekli olarak öğrenmek, büyümek ve anlamlı projelere katkıda bulunmak için fırsatlar arıyorum."

Hukuk firmasının yanı sıra bazı gıda şirketlerinde de çalışan Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere desteğiyle çıkan Uluslararası Dayanışma Hareketi (International Solidarity Movement, ISM) gönüllüsü oldu.

Eygi, 3 Eylül'de Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Beyta beldesinde işgalcilerin gasplarına karşı çıkmak için düzenlenen gösterilere gözlemci olarak katılmaya gitti.

ISM, Eygi'nin, 6 Eylül'de Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen bir gösteriye gözlemci olarak katıldığını, yakınlarda bir çatıda duran İsrailli keskin nişancı tarafından kasıtlı hedef alınarak öldürüldüğünü bildirdi.

Washington Üniversitesinde hem psikoloji hem de Orta Doğu Dilleri'nde çift dal yapan Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülmüştü. CHP lideri Özgür Özel, Eygi'nin bu çağın Deniz Gezmiş'i olduğunu söyledi. Özel, "Filistin davası Türkiye'de bütün Türkiye'nin davasıdır ama bilhassa solun davasıdır. Evladımız hayatını ödeyerek göstermiştir. CHP olarak üzerimizi düşeni yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.