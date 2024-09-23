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İsrail Lübnan'ı vuruyor: 30 dakikada 80'den fazla saldırı!

23.09.2024 09:32
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İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmalar her geçen gün şiddetini arttırıyor. Karşılıklı devam eden çatışmalarda İsrail savaş uçakları bugün Lübnan'ın güneyine ve doğusundaki birçok bölgeye yoğun hava saldırıları düzenledi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail Lübnan'a 30 dakika içerisinde 80'den fazla hava saldırısı düzenledi.

İsrail Lübnan'ı vuruyor: 30 dakikada 80'den fazla saldırı!

İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyindeki En-Nebatiye kentine bağlı Ez-Zerrariye ve Ensar beldeleri arasındaki bölgelere ve vadilere 30 dakika içinde 80'den fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda, Abba, Cebşit, Eş-Şarkiye, En-Nemriye, Kefer Tenbit, Nebatiye el- Fevka, Deyr ez-Zehrani, Rumin, Humin el-Fevka, Yahmur, Arnun ve Secd beldeleri çevresi, Kefer Rumman otoyolu, Et-Tuffah bölgesindeki tepeler ve Er-Reyhan dağı gibi birçok nokta hedef alındı.

Aynı zamanda İsrail, ülkenin doğusundaki Bekaa, Şemstar, Budayi, En-Nebi Şit ve Bealbek gibi bir çok bölgeye de de hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Ed-Delafe eteklerindeki Litani Nehri yatağı ve Sur'un doğusundaki bölgeleri de yoğun şekilde bombaladı.

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İSRAİL'İN BEYRUT'A HAVA SALDIRISI

İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın 45 kişi hayatını kaybetmişti.

Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurmuştu.

Lübnan'da 17-18 Eylül tarihlerinde çağrı cihazları ile telsizlerin patlatılması ve ardından gerçekleşen Beyrut saldırısında toplamda 84 kişi ölmüştü.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan çatışma saldırı
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