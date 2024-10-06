İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'u yine vurdu! Şiddetli patlamalar yaşandı

Beyrut'un güneyindeki Dahiye art arda bombalanıyor. İsrail'in saldırıları altındaki Dahiye bölgesinde şiddetli patlamalar oldu.

Hava saldırısı sonrası gerçekleşen patlama kaydedilirken vurulan bölgeden dumanlar yükseldi.

Patlama, İsrail ordu sözcüsünün Beyrut'un güneyindeki bazı noktalara Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla saldırı tehdidinde bulunmasının ardından meydana geldi.

İSRAİL'İN SALDIRILARINDA ÇOK SAYIDA KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi öldü.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır