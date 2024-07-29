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İsrail'den Lübnan'ın güneyine yeni saldırılar! Uçak seferleri askıya alındı

29.07.2024 22:23
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenlediği ve yaralıların olduğu bildirildi. İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyinde birkaç farklı noktaya da hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Diğer yandan Lübnan'ın ulusal hava yolu şirketi Middle East Airlines (MEA), 5 uçak seferinin mevcut riskler nedeniyle yarın sabaha ertelendiğini duyurdu.

İsrail'den Lübnan'ın güneyine yeni saldırılar! Uçak seferleri askıya alındı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail güçleri insansız hava aracı (İHA) ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde bulunan Kunin beldesindeki bir aracı vurdu.

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Saldırı sonucu 1'i ağır olmak üzere araç içerisindeki kişilerin yaralandığı, olay bölgesine ambulansların sevk edildiği kaydedildi. NNA daha sonra geçtiği haberde, İsrail İHA'larının Kfar Ruman beldesi yolu üzerinde bir motosikleti vurduğunu duyurdu. Motosiklete düzenlenen saldırıda Suriye uyruklu 25 yaşındaki Muhammed Halef'in hayatını kaybettiği, 1 Suriyeli ve 1 Lübnanlı sivilin yaralandığı aktarıldı.

ROKET FIRLATTILAR

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Lübnan'dan fırlatıldığı tespit edilen yaklaşık 20 roketin, İsrail'in kuzeyinde açık bir alana düştüğü, saldırının can kaybı ya da yaralanmaya neden olmadığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının gerçekleştirildiği Lübnan’ın güneyindeki roket fırlatma rampasının vurulduğu, Hizbullah’a ait altyapı ve hedeflere de saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Ayrıca, sabah saatlerinde Lübnan’dan gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) İsrail korveti tarafından engellendiği ifade edildi.

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UÇAK SEFERLERİ ERTELENDİ

Lübnan'ın ulusal hava yolu şirketi Middle East Airlines (MEA), 5 uçak seferinin mevcut riskler nedeniyle yarın sabaha ertelendiğini duyurdu. MEA internet sitesinden yaptığı duyuruda, ikinci defa Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na gelecek olan uçak seferleri hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, MEA'ya ait ve Lübnan'a akşam-gece gelecek olan 5 uçak seferinin ertelendiği, uçuşların yarın sabah gerçekleştirileceği belirtildi. Uçak seferlerinde meydana gelen ertelemenin uçak sigorta firmaları ile yaşanan teknik bir hatadan kaynaklandığı kaydedildi.

Seferleri ertelenen uçakların destinasyonlarının ise "Dubai-Beyrut, Londra-Beyrut, Doha-Beyrut, Kuveyt-Beyrut ve Cidde-Beyrut" olduğu aktarıldı. MEA, 28 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Beyrut'tan yapılacak bazı uçak seferlerini 29 Temmuz sabahına kadar ertelediğini duyurmuştu.

MECDEL ŞEMS SALDIRISI

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadelerini kullanmıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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İsrail Lübnan
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