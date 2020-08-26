İsrail Lübnan Sınırındaki Hizbullah Gözlem Noktalarını Vurdu

Lübnan tarafından İsrail askerlerine ateş açılmasının ardından İsrail hava kuvvetlerine ait jetler ve helikopterler Lübnan’daki Hizbullah’a ait hedefleri vurdu. Operasyon düzenlendiğine dair açıklama İsrail Ordusu tarafından yapıldı.

Yapılan açıklamada, Lübnan tarafından açılan ateşte herhangi bir İsrail askerinin zarar görmediği belirtildi.

Açıklamada ayrıca “İsrail Ordusu saldırı helikopterleri ve jetleri, karşılık olarak gece boyunca terör örgütü Hizbullah’a ait sınır hattındaki gözlem noktalarını vurdu” denildi.İsrail Ordusu ayrıca dün gece bölgede ilan edilen sokağa çıkma yasağının da kaldırıldığını açıkladı.

Hizbullah’sa saldırı ve operasyonla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Bölgede bir süredir tansiyonun yüksek seyrettiği biliniyor. İsrail Ordusu ayrıca dün gece bölgede ilan edilen sokağa çıkma yasağının da kaldırıldığını açıkladı.

