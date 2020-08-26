HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail Lübnan Sınırındaki Hizbullah Gözlem Noktalarını Vurdu

İsrail Lübnan Sınırındaki Hizbullah Gözlem Noktalarını Vurdu

26.08.2020 12:20 | Son Güncelleme

Lübnan tarafından İsrail askerlerine ateş açılmasının ardından İsrail hava kuvvetlerine ait jetler ve helikopterler Lübnan’daki Hizbullah’a ait hedefleri vurdu

İsrail Lübnan Sınırındaki Hizbullah Gözlem Noktalarını Vurdu

Lübnan tarafından İsrail askerlerine ateş açılmasının ardından İsrail hava kuvvetlerine ait jetler ve helikopterler Lübnan’daki Hizbullah’a ait hedefleri vurdu. Operasyon düzenlendiğine dair açıklama İsrail Ordusu tarafından yapıldı.

Yapılan açıklamada, Lübnan tarafından açılan ateşte herhangi bir İsrail askerinin zarar görmediği belirtildi.

Açıklamada ayrıca “İsrail Ordusu saldırı helikopterleri ve jetleri, karşılık olarak gece boyunca terör örgütü Hizbullah’a ait sınır hattındaki gözlem noktalarını vurdu” denildi.İsrail Ordusu ayrıca dün gece bölgede ilan edilen sokağa çıkma yasağının da kaldırıldığını açıkladı.

Hizbullah’sa saldırı ve operasyonla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Bölgede bir süredir tansiyonun yüksek seyrettiği biliniyor. İsrail Ordusu ayrıca dün gece bölgede ilan edilen sokağa çıkma yasağının da kaldırıldığını açıkladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Hindistan'da sanal mezuniyet töreni!Hindistan'da sanal mezuniyet töreni!
12 imamlar orucunda neden su içilmez? 12 imamlar orucunda neden su içilmez?
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Diğer Haberler
Hindistan'da sanal mezuniyet töreni: Diplomalar avatarlara verildi
Hindistan'da sanal mezuniyet töreni!
İlk koronavirüs aşısının yapıldığı Jennifer Haller aşının etkilerini anlattı
İlk korona aşısının yapıldığı Jennifer Haller'dan haber var!
Fransa duyurdu: Tansiyonu yükseltecek tatbikat!
Fransa duyurdu: Tansiyonu yükseltecek tatbikat!
Fransa'daki üstsüz güneşlenme tartışmasına bakan da katıldı!
Fransa'daki üstsüz güneşlenme tartışmasına bakan da katıldı!
"Antarktika'da yaşamın ilk yapıtaşları bulundu"
Antarktika'da yaşamın ilk yapıtaşları bulundu
Bir grup akademisyenden dikkat çeken açıklama: 'Sosyal mesafe kuralı modası geçmiş bilime dayanıyor'
Bir grup akademisyenden dikkat çeken açıklama: 'Sosyal mesafe kuralı modası geçmiş bilime dayanıyor'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.