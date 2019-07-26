HABER

İsrail mafyasından 2 kişi, peruklu kadın tarafından öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 16:13 | Son Güncelleme

Mexico City’de bulunan bir restoranda İsrail’de yeraltı dünyası isimlerinden olduğu ifade edilen 2 kişi, sarı peruklu bir kadın tarafından öldürüldü.İsrail’de yeraltı dünyası isimlerinden olduğu ifade edilen 2 kişi, Mexico City’de bir restoranda sarı peruklu bir kadın tarafından öldürüldü.

Mexico City’de bulunan bir restoranda İsrail’de yeraltı dünyası isimlerinden olduğu ifade edilen 2 kişi, sarı peruklu bir kadın tarafından öldürüldü.
İsrail’de yeraltı dünyası isimlerinden olduğu ifade edilen 2 kişi, Mexico City’de bir restoranda sarı peruklu bir kadın tarafından öldürüldü. 41 yaşındaki Alon Azulay ve 44 yaşındaki Yeshurun Sutchi dün akşam saatlerinde herkesin gözü önünde öldürüldü. Olay yerinden kaçmaya çalışan sarı peruklu bir kadın polis tarafından yakalandı. Kadın saldırgan "Suç işleme tutkum var" dese de polis, kadının rakip çeteler arasındaki savaşta "tetikçi" olarak kullanıldığına inanıyor.
İsrail’in Meksika’da bulunan Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, öldürülen kişilerin hem İsrail’de hem de Meksika’da sabıkaları olduğu duyuruldu. İsrail medyası, öldürülenlerden Sutchi’nin yeraltı dünyasında çok tanınan bir kişi olduğunu yazdı.
Öte yandan, Meksika medyası kadının 33 yaşındaki Esperanza N. olduğunu yazdı. Esperanza polise verdiği ifadede bu kişileri sosyal medyada başlayan romantik ilişkisinin bozulmasından sonra öldürmeye karar verdiğini söyledi. Esperanza N. saldırının ardından peruğunu çıkarıp kıyafetlerini değiştirdikten sonra park yerine yürürken yakalandı. Polis, en az üç suç ortağı olduğu belirtilen Esperanza N.’nin uyuşturucu kaçakçılığı, silah satışı ve kara para aklama çeteleriyle bağlantısını araştırıyor.
Saldırının düzenlendiği yerde silahlı bir kişinin bir polis memurunu yaraladığı belirtiliyor.

Akılalmaz olay! Fabrikayı çaldılarAkılalmaz olay! Fabrikayı çaldılar
Malatya'da 'sahte engelli raporu' operasyonu: 7 gözaltıMalatya'da 'sahte engelli raporu' operasyonu: 7 gözaltı
Denizde tekneden düşen genç kaybolduDenizde tekneden düşen genç kayboldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İran balistik füze denemesi yaptı

İran balistik füze denemesi yaptı

Adana'da sahte para operasyonu!

Adana'da sahte para operasyonu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.