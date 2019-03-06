KUDÜS (AA) – Kudüs İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdulazim Selheb, Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'nın yeniden kapatılması için kendilerine bir hafta mühlet veren İsrail Sulh Mahkemesi'ne cevaben, "Konsey olarak İsrail mahkemelerini ve kararlarını tanımıyoruz." dedi.

Şeyh Selheb, konsey üyeleri ile işgal altındaki Doğu Kudüs'te yapılan olağanüstü toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Mescid-i Aksa beşerî kanunların uygulanacağı bir yer değildir. O ilahi kararla yapılmış mescittir." ifadelerini kullandı.

Allah'ın Mescid-i Aksa’yı "mescit" olarak isimlendirdiğini, sadece Müslümanlara ait olduğunu ve şartlar ne olursa olsun Yahudilerin Mescid-i Aksa'yla bir ilgilerinin olamayacağını vurgulayan Şeyh Selheb, "Biz Mescid-i Aksa'nın muhafızlarıyız ve Rahmet Kapısı da Harem-i Şerif'in bir parçası olarak ibadet edenler için açık olacaktır." dedi.

Rahmet Kapısı'ndaki mescidin restorasyona ihtiyaç duyduğuna işaret eden Şeyh Selheb, İsrail polisine "restorasyon için gerekli malzemelerin girişini engellememesi" çağrısında bulundu.