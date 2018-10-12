HABER

İsrail mahkemesi ABD'li öğrencinin başvurusunu reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 19:26 | Son Güncelleme

Tel Aviv Yerel Mahkemesi, ABD'li öğrencinin İsrail'e giriş izni için yaptığı başvuruyu reddetti

KUDÜS (AA) - İsrail'i boykot hareketine destek verdiği gerekçesiyle bir haftadan fazla süredir İsrail’e girişine izin verilmeyen ABD’li öğrenci Lara Alkasım'ın (22) ülkeye girişine izin verilmesi için mahkemeye yaptığı başvuru reddedildi.

Tel Aviv Yerel Mahkemesi, Kudüs İbrani Üniversitesi'nde Yüksek Lisans yapmak için öğrenci vizesiyle 2 Ekim'de İsrail'e gelen ancak "Filistin İçin İsrail’i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS hareketine destek verdiği gerekçesiyle polis tarafından ülkeye alınmayan Alkasım’ın dün görülen davasını karara bağladı.

Mahkeme, İsrail polisi tarafından 10 güne yakın süredir Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanında tutulan Alkasım'ın İsrail'e girişine izin verilmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.

İsrail basınına konuşan Alkasım'ın avukatı Yotam Ben-Hillel, kararın üzüntü verici olduğunu belirterek, müvekkilinin kararın ardından atacağı adımı değerlendirdiğini söyledi.

Lara Alkasım, karara itiraz için İsrail Yüksek Mahkemesine başvurma hakkına sahip ancak bu hakkı kullanıp kullanmayacağı henüz bilinmiyor.

Polis tarafından ülkeye girişine izin verilmemesi sebebiyle mahkemeye başvuran Alkasım, dün Tel Aviv Yüksek Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Dedesi Filistinli olan ABD vatandaşı Lara Alkasım, Kudüs İbrani Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi almak amacıyla 2 Ekim'de İsrail’e gelmişti.

İsrail polisi, BDS hareketine destek verdiği gerekçesiyle öğrenci vizesi bulunan Alkasım’ın ülkeye girişine izin vermemişti.

Lara Alkasım, polisin kararının ardından ülkesi ABD’ye dönmeyi reddederek mahkemeye başvurmuştu.

PARTNERÖzel aşk şarkınızı dinlediniz mi?Özel aşk şarkınızı dinlediniz mi?
GÜNCELLEME - Bağcılar'da hastane yangınıGÜNCELLEME - Bağcılar'da hastane yangını
Şehit oğlu hiç görmediği babasının mezar taşındaki fotoğrafını öptüŞehit oğlu hiç görmediği babasının mezar taşındaki fotoğrafını öptü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Lara Alkasım

En Çok Okunan Haberler

Brunson kararının ardından Trump'tan ilk açıklama geldi

Brunson kararının ardından Trump'tan ilk açıklama geldi

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

İlginizi Çekebilir

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!

Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kan donduran itiraflar! Hastanede tecavüz edildi...

Kan donduran itiraflar! Hastanede tecavüz edildi...

Brunson kararı sonrası Türkiye-ABD arasında ilk görüşme!

Brunson kararı sonrası Türkiye-ABD arasında ilk görüşme!

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın!

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın!

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Reuters son dakika olarak duyurdu: Brunson, ABD'ye gitmek üzere uçakta

Reuters son dakika olarak duyurdu: Brunson, ABD'ye gitmek üzere uçakta

Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt'tan ilk açıklama!

Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt'tan ilk açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.