İsrail mahkemesi, Şeyh Raid Salah'ın davasına ilişkin kararını açıkladı

KUDÜS (AA) - İsrail mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah'ı 4 ayrı suçlama nedeniyle mahkum etti.

Şeyh Salah'ın avukatlarından Halid Zabarka, AA muhabirine, bugün, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde görülen duruşmada, İsrailli yargıcın, Salah'ı, "terör örgütüne destek olmak" da dahil, yaptığı bazı konuşmalar nedeniyle 4 ayrı suçtan mahkum ettiğini bildirdi.

1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadının 2015'te İsrail makamlarınca terör örgütü olarak nitelenerek yasaklandığını hatırlatan Zabarka, mahkemenin, İsrail'in 2017'de Mescid-i Aksa'nın kapılarına elektronik metal arama dedektörleri koyma girişimleri sırasında Şeyh Salah'ın yaptığı bazı konuşmaları da suç unsuru olarak kabul ettiğini söyledi.

Zabarka, İsrail mahkemesinin, Şeyh Salah hakkında 18 Aralık'ta görülecek duruşmada söz konusu suçlamalardan ne kadar hapis cezası alacağını açıklayacağını kaydetti.

Söz konusu kararın tamamen siyasi olduğuna işaret eden Zabarka, Şeyh Salah'ın önder ve öncü kişiliğinin İsrail açısından "risk" olarak algılandığını aktardı.