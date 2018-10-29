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İsrail mahkemesinden açlık grevindeki Filistinli tutukluya hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 18:14 | Son Güncelleme

İsrail mahkemesi, 58 gündür açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın 1 yıl hapsine hükmetti

İsrail mahkemesi, 58 gündür açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'a 1 yıl hapis cezası verdi.

Filistin Esirler Cemiyeti Hukuk Sorumlusu Cevad Pavlus, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki İsrail Salim Mahkemesi'nin 58 gündür açlık grevi yapan tutuklu Hıdır Adnan hakkında bir yıl hapis, 290 dolar para cezası verdiğini belirtti.

İsrail hapishanesinde idari tutukluluk uygulamasıyla alıkonulan Filistinli tutuklu 40 yaşındaki Hıdır Adnan, serbest bırakılmaması nedeniyle açlık grevinin 57'nci gününde su içmeyi de bırakmıştı.

Adnan, 11 Aralık 2017'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bulunan evine İsrail askerlerince düzenlenen baskın sonucu gözaltına alınmıştı.

İsrail tarafından İslami Cihad Hareketi'ne üye olmakla suçlanan Adnan, 2012'den bu yana birçok kez gözaltına alınarak "idari tutukluluk" uygulamasıyla hapse mahkum edilmişti.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadına gerek duymadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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Filistin Hıdır Adnan israil mahkemesi

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