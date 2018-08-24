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İsrail mahkemesinden provokatif Mescid-i Aksa adımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 18:22 | Son Güncelleme

İsrail Yüksek Mahkemesi, Netanyahu hükümetinden Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesini engelleme gerekçesini açıklamasını istedi

KUDÜS (AA) - İsrail Yüksek Mahkemesi, Binyamin Netanyahu hükümetinden, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesini engelleme gerekçesini açıklamasını istedi.

İsrail'in "Maariv" gazetesinde yer alan habere göre İsrail Yüksek Mahkemesi, 2003 yılından bu yana Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerine izin verilen Yahudi yerleşimciler lehine bir adım attı.

Mahkeme, Netanyahu hükümetinden, "Aksa'ya baskın yapan Yahudilerin burada ibadet etmesini engellemesinin gerekçesini açıklamasını" istedi. Mahkemenin, 20 Ağustos'ta bu izahati istediği hükümete de bunun için 60 gün süre tanıdığı aktarıldı.

İsrail İnsan Hakları ve Demokrasiyi Güçlendirme Merkezi tarafından yapılan başvuru üzerine davanın açıldığı belirtildi.

"Hükümetin Mescid-i Aksa'ya giren gayrimüslimlere yönelik kısıtlamalarda bulunduğunu" iddia eden söz konusu merkezin buna itiraz için mahkemeye başvurduğu aktarıldı.

Merkezin, İsrail polisi, Kamu Güvenlik Bakanı Gilad Erdan, Adalet Bakanı Ayelet Şaked, Din Hizmetleri Bakanı David Azoulay, İsrail hükümetinin hukuk danışmanı Avichai Mandelblit aleyhine şikayette bulunduğu ifade edildi.

İsrail, 2003'ten bu yana Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya girmesine müsaade ederken, avluda ibadet etmelerine izin vermiyor.

Filistinli makamlar, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı Müslümanlar ve Yahudiler arasında zaman ve mekan olarak bölmeyi planladığını ifade ediyor.

Kudüs'teki İslami Vakıflar Dairesi, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarına karşı çıkarken, bu baskınların önüne geçilmesi çağrısında bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Mescid-i Aksa

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