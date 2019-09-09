Filistinli gruplar, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Filistinli şehitlerin cenazelerinin alıkonulmasına ilişkin kararına tepki gösterdi.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin, Filistinli şehitlerin cenazelerinin alıkonulması uygulamasının devamına yeşil ışık yakan kararın, "ırkçı ve insan haklarının açıkça ihlali" olduğunu söyledi.

Mahkemenin bu kararının, halkın mücadele süreci ile siyonist işgal karşısındaki birlik ve beraberliğinde herhangi bir değişime yol açamayacağını belirten Kanu, ayrıca şehit yakınlarıyla Batı Şeria'daki gençlerin irade ve azmini kıramayacağını kaydetti.

- Şehit cenazelerinin baskı aracı haline getirilmesi

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesinden (FHKC) yapılan yazılı açıklamada da "Mahkeme kararı, Filistinli şehitler meselesinin, Batı Şeria'daki işgal güçleri komutanının elinde bir müzakere ve baskı aracı haline getirilmesi anlamına geliyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu kararın, uluslararası yasalar ile Birleşmiş Milletlerin insan hakları ilkelerine aykırı olduğu kaydedildi.