İsrail mahkemesinin provokatif Mescid-i Aksa adımına tepki

KUDÜS (AA) - Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, İsrail Yüksek Mahkemesinin, Mescid-i Aksa üzerinde herhangi bir yetkisinin bulunmadığını bildirdi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'nın İslami statüsünü hedef alan herhangi bir karar almaması konusunda uyarıldı.
Binyamin Netanyahu hükümetinden, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesini engelleme gerekçesini açıklamasını isteyen İsrail Yüksek Mahkemesinin Aksa üzerinde herhangi bir yetkisinin olmadığı vurgulanan açıklamada, "144 dönümlük bir alan üzerine kurulu Mescid-i Aksa Müslümanlara ait bir camidir. Tüm Müslümanların inancının ayrılmaz bir parçasıdır, yalnızca Müslümanlara aittir, bölünemez, hiç kimseyle paylaşılamaz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, "Mescid-i Aksa'da gayrimüslimlerin ibadet etmesine izin verilmesi, mescidin mevcut tarihi, hukuki ve dini statüsünün değiştirilmesi, İslam'a ve Müslümanlara apaçık bir saldırı ve Ürdün İsrail Barış Anlaşması'nın ihlalidir." ifadesine yer verildi.
İsrail Yüksek Mahkemesi, önceki gün, 2003 yılından bu yana Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerine izin verilen Yahudi yerleşimciler lehine adım atarak Netanyahu hükümetinden Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesini engelleme gerekçesini açıklamasını istemişti.
İsrail, 2003'ten bu yana Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya girmesine müsaade ederken avluda ibadet etmelerine izin vermiyor.
Filistinli makamlar, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı Müslümanlar ve Yahudiler arasında zaman ve mekan olarak bölmeyi planladığını ifade ediyor.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde düğünde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var
Sivas'ta orman yangını! Evlere sıçradı
Aksaray'da ilginç olay! Gezi alanı sanıp eve girdi, başına gelmeyen kalmadı
Ters şeritte aşırı hız yapan YouTuber McSkillet'in korkunç sonu
ABD'nin Türkiye tehdidine Rusya'dan sert tepki
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir garip taciz olayı! Hayatının şokunu yaşadı
MHP tarih verdi ve açıkladı: Af mı geliyor?
Muğla'ya 7 günde 1,5 milyon araç, 10 milyon ziyaretçi
Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum