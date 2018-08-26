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İsrail mahkemesinin provokatif Mescid-i Aksa adımına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 01:33 | Son Güncelleme

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, İsrail Yüksek Mahkemesinin, Mescid-i Aksa üzerinde herhangi bir yetkisinin olmadığını vurguladı

KUDÜS (AA) - Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, İsrail Yüksek Mahkemesinin, Mescid-i Aksa üzerinde herhangi bir yetkisinin bulunmadığını bildirdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'nın İslami statüsünü hedef alan herhangi bir karar almaması konusunda uyarıldı.

Binyamin Netanyahu hükümetinden, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesini engelleme gerekçesini açıklamasını isteyen İsrail Yüksek Mahkemesinin Aksa üzerinde herhangi bir yetkisinin olmadığı vurgulanan açıklamada, "144 dönümlük bir alan üzerine kurulu Mescid-i Aksa Müslümanlara ait bir camidir. Tüm Müslümanların inancının ayrılmaz bir parçasıdır, yalnızca Müslümanlara aittir, bölünemez, hiç kimseyle paylaşılamaz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Mescid-i Aksa'da gayrimüslimlerin ibadet etmesine izin verilmesi, mescidin mevcut tarihi, hukuki ve dini statüsünün değiştirilmesi, İslam'a ve Müslümanlara apaçık bir saldırı ve Ürdün İsrail Barış Anlaşması'nın ihlalidir." ifadesine yer verildi.

İsrail Yüksek Mahkemesi, önceki gün, 2003 yılından bu yana Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerine izin verilen Yahudi yerleşimciler lehine adım atarak Netanyahu hükümetinden Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesini engelleme gerekçesini açıklamasını istemişti.

İsrail, 2003'ten bu yana Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya girmesine müsaade ederken avluda ibadet etmelerine izin vermiyor.

Filistinli makamlar, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı Müslümanlar ve Yahudiler arasında zaman ve mekan olarak bölmeyi planladığını ifade ediyor.

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israil Kudüs İslami Vakıflar İdaresi

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