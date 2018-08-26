İsrail mahkemesinin provokatif Mescid-i Aksa adımına tepki

KUDÜS (AA) - Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, İsrail Yüksek Mahkemesinin, Mescid-i Aksa üzerinde herhangi bir yetkisinin bulunmadığını bildirdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'nın İslami statüsünü hedef alan herhangi bir karar almaması konusunda uyarıldı.

Binyamin Netanyahu hükümetinden, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesini engelleme gerekçesini açıklamasını isteyen İsrail Yüksek Mahkemesinin Aksa üzerinde herhangi bir yetkisinin olmadığı vurgulanan açıklamada, "144 dönümlük bir alan üzerine kurulu Mescid-i Aksa Müslümanlara ait bir camidir. Tüm Müslümanların inancının ayrılmaz bir parçasıdır, yalnızca Müslümanlara aittir, bölünemez, hiç kimseyle paylaşılamaz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Mescid-i Aksa'da gayrimüslimlerin ibadet etmesine izin verilmesi, mescidin mevcut tarihi, hukuki ve dini statüsünün değiştirilmesi, İslam'a ve Müslümanlara apaçık bir saldırı ve Ürdün İsrail Barış Anlaşması'nın ihlalidir." ifadesine yer verildi.