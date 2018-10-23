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İsrail makamları Kudüs Valisi’ni serbest bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 00:15 | Son Güncelleme

İsrail makamları Kudüs Valisi’ni serbest bıraktı

KUDÜS (AA) - İsrail mahkemesi tarafından şartlı tahliyesine karar verilen Filistin Yönetimi’ne bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays dün akşam geç saatlerde serbest bırakıldı.

Kudüs Valisi Gays, serbest bırakılmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, “Biz hak sahipleriyiz, mukaddesatımızı, halkımızı özgür ve bağımsız olana kadar savunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Vali Gays'ın, dün çıkarıldığı mahkemede İsrailli hakim tarafından, 15 bin şekel (yaklaşık 25 bin lira) kefalet ve 7 gün ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verilmiş ancak savcının itirazı üzerine karar uygulanmamıştı.

Karara itiraz eden İsrailli savcı, hakimden delillerin sunulması için yerel saat ile 18:00'e kadar mühlet talep etmişti.

Öte yandan, cumartesi günü İsrail polisince gözaltına alınan Filistin Yönetimi’ne bağlı Kudüs İstihbarat Müdürü Albay Cihad el-Fakih’in de akşam saatlerinde serbest bırakıldığı öğrenildi.

İsrail özel polis kuvvetlerinden bir ekip, cumartesi günü işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Beyt Hanina Mahallesi'nde önünü kestiği Kudüs Valisi Gays’ı aracından indirerek gözaltına almıştı.

İsrail polisleri cumartesi günü sabah saatlerinde Kudüs İstihbarat Müdürü Albay Fakih’i de gözaltına almıştı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat da dün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Kudüs Valisi Gays ve Kudüs İstihbarat Müdürü Albay Fakih’i gözaltına almasını kınayarak derhal serbest bırakılmaları çağrısında bulunmuştu.

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Filistin FKÖ israil işgal altındaki Doğu Kudüs Kudüs Valisi Adnan Gays

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